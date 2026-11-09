Kushtetuesja shqyrton në seancë plenare ankimimin e AGSH-së për rregulloren e GJKKO-së

Gjykata Kushtetuese ka pranuar ta shqyrtojë në seancë plenare kërkesën e Asociacionit të Gazetarëve të Shqipërisë (AGSH), e cila kundërshton rregulloren e brendshme të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).
Asociacioni kërkon shfuqizimin e rregullave që përcaktojnë punën e gazetarëve dhe mediave brenda mjediseve të Gjykatës së Posaçme. Sipas AGSH-së, këto dispozita kufizojnë lirinë e medias dhe të drejtën për informim.
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Kërkesa u paraqit në Gjykatën Kushtetuese në shtator. AGSH kërkoi fillimisht pezullimin e dispozitave dhe më pas shfuqizimin e tyre, duke argumentuar se cenojnë lirinë e medias, publicitetin e proceseve gjyqësore dhe të drejtën e publikut për t’u informuar.