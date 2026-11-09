Kushtetuesja shqyrton në seancë plenare ankimimin e AGSH-së për rregulloren e GJKKO-së

Kushtetuesja shqyrton në seancë plenare ankimimin e AGSH-së për rregulloren e GJKKO-së

Gjykata Kushtetuese ka pranuar ta shqyrtojë në seancë plenare kërkesën e Asociacionit të Gazetarëve të Shqipërisë (AGSH), e cila kundërshton rregulloren e brendshme të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).

Asociacioni kërkon shfuqizimin e rregullave që përcaktojnë punën e gazetarëve dhe mediave brenda mjediseve të Gjykatës së Posaçme. Sipas AGSH-së, këto dispozita kufizojnë lirinë e medias dhe të drejtën për informim.

Të lidhura

None found

Kërkesa u paraqit në Gjykatën Kushtetuese në shtator. AGSH kërkoi fillimisht pezullimin e dispozitave dhe më pas shfuqizimin e tyre, duke argumentuar se cenojnë lirinë e medias, publicitetin e proceseve gjyqësore dhe të drejtën e publikut për t’u informuar.


Shtuar 9.11.2026 16:07

Tags: , , ,
Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet

Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet
Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë

Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë
Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës

Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës
McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira

McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira
Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm

Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm
Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!

Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!
Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik

Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik
Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet

Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet