Corvette C8 me kambio manuale bëhet realitet, por jo falë Chevrolet

Pas vitesh kërkesash nga adhuruesit e Corvette, një kompani amerikane ka gjetur mënyrën për ta pajisur gjeneratën C8 me kambio manuale.
Peitz Performance ka punuar me prodhuesin Tremec për të krijuar një sistem me gjashtë shpejtësi, i cili zë vendin e transmisionit automatik standard me tetë shpejtësi. Në konvertim përfshihen edhe komponentët e tjerë që nevojiten për funksionimin e kambios tradicionale manuale.
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Teknologjia elektronike MoTeC i jep sistemit mundësinë të kontrollojë me saktësi ndërrimin e shpejtësive dhe të përshtatë performancën e motorit.
Kostoja e këtij modifikimi është e lartë: Peitz Performance e ofron kompletin e konvertimit për 74.528 dollarë, pa përfshirë çmimin e veturës bazë.
Një Chevrolet Corvette Stingray e re e vitit 2027, për krahasim, ka çmim fillestar prej 73.795 dollarësh, ku përfshihen edhe shpenzimet e dorëzimit.
Kjo u jep për herë të parë adhuruesve të C8 mundësinë të kenë një Corvette me ndërrues të mirëfilltë manual, ndonëse zgjidhja nuk vjen nga vetë Chevrolet.