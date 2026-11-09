Aprilia sjell RS 660 Phillip Island Tribute, edicionin e kufizuar kushtuar garave në Australi

Aprilia ka prezantuar RS 660 Phillip Island Tribute, një edicion të veçantë me prodhim të kufizuar që i kushtohet pistës australiane Phillip Island dhe vendit të saj në historinë botërore të garave të motoçiklizmit.
Në këtë pistë, Aprilia Racing ka shënuar dhjetë fitore në kategori të ndryshme të Kampionatit Botëror MotoGP. Prodhuesi italian ka regjistruar gjithashtu triumfe në Kampionatin Botëror të Superbikeve me modelin legjendar RSV4.
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Një tjetër arritje në Phillip Island erdhi në vitin 2025, kur Raul Fernandez fitoi me RS-GP. Ajo fitore e çoi Aprilian në shifrën historike prej 300 fitoresh në Kampionatin Botëror të Motoçiklizmit, duke e bërë prodhuesin evropian më të suksesshëm në historinë e këtij kompeticioni.
Aprilia e ka krijuar këtë version të RS 660 edhe për të shënuar lidhjen e saj me Phillip Island, pistë që, pas gati 30 sezonesh, nuk do të jetë më në kalendarin e MotoGP-së nga viti 2027. RS 660 është ndër modelet sportive më të njohura dhe më të shitura në kategorinë e mesme.
Edicioni Phillip Island Tribute ka pamje ekskluzive, grafikë të posaçme dhe pajisje shtesë. E bardha mbizotëron në karroceri, ndërsa e gjelbra shfaqet në anët dhe në pjesën e pasme; fellnet janë të kuqe. Kjo skemë ngjyrash sjell në mendje logon e pistës australiane.
Panelet anësore mbajnë logon e qarkut, të krijuar sipas konfigurimit të pistës, mbishkrimin “Phillip Island Circuit” dhe flamurin me kuadrate të përfundimit të garës. Në rezervuar ndodhet një emblemë që tregon numrin e fitoreve të Aprilias në këtë pistë, kurse numri serik është shënuar në pllakën e qafës së timonit. Mbulesa e ulëses së pasagjerit është pjesë e pajisjeve standarde.
Nën këtë pamje, modeli i kufizuar ruan bazën teknike të RS 660: peshë të ulët, performancë të lartë dhe teknologji moderne. Ai është projektuar për drejtim sportiv në pistë, pa hequr dorë nga prakticiteti dhe kënaqësia në përdorimin e përditshëm.
Paketa elektronike aPRC e gjeneratës së fundit ofron kontroll të tërheqjes dhe të ngritjes së rrotës së përparme, menaxhim të frenimit të motorit, ABS në kthesa dhe harta të ndryshme të motorit. Funksionet drejtohen përmes sistemit elektronik të gazit Ride-by-Wire dhe mund të përshtaten sipas nevojave të drejtuesit, në rrugë ose në pistë.
Pajisjet elektronike përfshijnë edhe kontrollin e nisjes, transmisionin elektronik që lejon ndërrimin e marsheve në të dy drejtimet dhe kontrollin e shpejtësisë. Platforma inerciale me gjashtë akse, e përfshirë në pajisjet standarde, ndihmon që këto sisteme të punojnë me saktësi më të madhe.
RS 660 Phillip Island Tribute përdor një motor me dy cilindra, vëllim 660 cc dhe katër valvula për cilindër. Ai prodhon 105 kuajfuqi në 10.400 rrotullime në minutë dhe 70 Nm çift rrotullues në 8.400 rrotullime në minutë. Për drejtuesit me patentë të kategorisë përkatëse që ka kufizim fuqie, ofrohet edhe një variant i kufizuar në 35 kW.
Motori ka edhe rol mbajtës në strukturë, çka ndihmon në ndërtimin e një shasie kompakte, të lehtë dhe të qëndrueshme. Korniza ka dy trarë anësorë, të lidhur me bulona në pjesën e kokës së timonit dhe në pjesën e pasme, sipas traditës së Aprilias në zhvillimin e shasive sportive.
Modeli special do të paraqitet në panairin EICMA në Milano, nga 5 deri më 8 nëntor, në hapësirën e Aprilias në sallën 9.
Në Kosovë, Auto Mita përfaqëson zyrtarisht markën Aprilia dhe u mundëson motoçiklistëve qasje në modelet e prodhuesit italian, i njohur për teknologjinë e avancuar, performancën dhe traditën e gjatë në garat e motoçiklizmit.