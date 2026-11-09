Për herë të parë, markat kineze lënë pas ato japoneze në Evropë

Markat kineze të automjeteve kanë kaluar për herë të parë markat japoneze në Evropë për sa i përket pjesës së tregut në një tremujor. Ato zunë 12.7% të tregut, kundrejt 11.9% të kompanive japoneze, sipas të dhënave të Dataforce të cituara në një raport të Bloomberg. Zgjerimi i tyre mbështetet te një përzgjedhje e gjerë modelesh, pajisje të pasura dhe çmime konkurruese.
Të dhënat tregojnë se në shtator 2026 markat kineze arritën një pjesë rekord prej 14.5%. Regjistrimet e automjeteve të tyre thuajse u dyfishuan krahasuar me shtatorin e vitit të kaluar. Pesë vjet më parë, ato përfaqësonin vetëm rreth 1% të shitjeve në Evropë.
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Prodhuesit kinezë po investojnë gjithashtu në kapacitete prodhuese në Evropë, me synimin për të kufizuar ndikimin e tarifave. BYD po ndërton një fabrikë në Hungari, Chery synon të nisë prodhimin në Spanjë, ndërsa Leapmotor ka filluar tashmë të prodhojë modelin B10 në Zaragoza.
Rritjen e kompanive kineze e ka nxitur edhe zgjerimi i ofertës së modeleve hibride. Përparimi i tyre në shitje nuk lidhet vetëm me makinat plotësisht elektrike, pasi edhe automjetet hibride po ndihmojnë në rritjen e pranisë së tyre në treg.
Çmimet e favorshme janë një tjetër faktor i rëndësishëm. Prodhuesit kinezë ofrojnë automjete me pajisje të pasura dhe kosto konkurruese. Sipas të dhënave të cituara nga Reuters, në vitin 2025 disa modele kineze kushtonin deri në 10,000 euro më pak se automjetet e krahasueshme evropiane.
BYD po zgjeron aktivitetin e saj evropian me automjete plotësisht elektrike dhe hibride plug-in. Në katër muajt e parë të vitit 2026, regjistrimet e saj në BE u rritën me 152.9% kundrejt së njëjtës periudhë të vitit 2025. Gjatë të njëjtëve muaj, regjistrimet e modeleve Chery në BE u shtuan me 267.1%, ndërsa Jaecoo 7 pati rezultate veçanërisht të mira në Mbretërinë e Bashkuar. Edhe MG, markë e grupit kinez SAIC, ka një prani të konsiderueshme; regjistrimet e SAIC në BE u rritën me 10.4% në katër muajt e parë të vitit 2026.
Prodhuesve japonezë iu deshën dekada për të krijuar një bazë të fortë në tregun evropian. Markat kineze, ndërkaq, kanë përparuar shumë më shpejt: fillimisht iu afruan pjesës së tregut të kompanive japoneze dhe tashmë e kanë kaluar atë.
Këto shifra dëshmojnë për ndryshimin e raporteve të konkurrencës në industrinë evropiane të makinave. Prodhuesit e Evropës vazhdojnë të jenë dominues, por kompanitë kineze po zgjerojnë pjesën e tyre të tregut dhe po shtojnë presionin mbi rivalët evropianë, japonezë dhe koreano-jugorë.