Zeneli përfshihet në listën e Suedisë për ndeshjet e Ligës së Kombeve

Trajneri i përfaqësueses suedeze, Graham Potter, shpalli të mërkurën 25 lojtarët e thirrur për takimet e këtij muaji në Ligën e Kombeve. Mes tyre është edhe futbollisti shqiptar Besfort Zeneli, i cili luan për skuadrën belge Union St. Gillosie.
Grumbullimi i Suedisë për dy ndeshjet e fundit të këtij sezoni në këtë garë nis zyrtarisht të hënën. Më 14 nëntor, ajo pret Bosnjë e Hercegovinën, ndërsa tri ditë më pas luan në udhëtim kundër Polonisë.
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Suedia kryeson aktualisht Grupin B4 me 10 pikë. Zeneli ka zhvilluar 13 ndeshje me këtë përfaqësuese që nga debutimi i tij në mars të vitit të shkuar.