Adidas rikthehet te Milani me marrëveshje rekord për fanellat

Milani raportohet se ka siguruar një marrëveshje rekord me Adidas, nga e cila do të përfitojë 50 milionë euro në vit. Prodhuesi gjerman do të dizajnojë fanellat e Rossonerëve për një periudhë dhjetëvjeçare, duke nisur nga viti 2028.
Ndryshimi i furnizuesit do të hyjë në fuqi në sezonin 2028-29, kur Adidas do të zëvendësojë Pumën.
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Sipas Gazzetta dello Sport, kontrata do të jetë e vlefshme nga viti 2028 deri në vitin 2038. Me 50 milionë euro në vit, klubi i Serie A do të arkëtojë gjithsej 500 milionë euro përgjatë dhjetë viteve.
Kushtet financiare shënojnë një rritje të konsiderueshme krahasuar me marrëveshjen me Pumën. Kontrata fillestare, e firmosur dhjetë vjet më parë, kishte një vlerë prej 14 milionë eurosh për sezon, ndërsa nga viti 2022 shuma u rrit në 30 milionë euro në vit.
Gazzetta dello Sport thekson se marrëveshja e re e Milanit do të jetë sponsorizimi më fitimprurës i fanellave në Serie A.
Juventusi firmosi vitin e kaluar me Adidas një kontratë prej 408 milionë eurosh për dhjetë vitet e ardhshme. Ndërkohë, Interi nënshkroi në vitin 2023 një marrëveshje tetëvjeçare me Nike, me vlerë 30 milionë euro për sezon.
Për Milanin dhe Adidas, bashkëpunimi që rinis në më pak se dy vjet përbën një ribashkim. Marka gjermane ka dizajnuar më parë uniformat e Rossonerëve në fillim të viteve 1990 dhe gjatë epokës së Carlo Ancelottit në fillim të viteve 2000.