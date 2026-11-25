Java e 15-të e Superligës së Kosovës nuk do të ketë asnjë përballje të shtunën, pasi takimet e planifikuara për atë ditë janë shtyrë për shkak të festës së 28 Nëntorit.
Ndeshjet e kësaj xhiroje do të luhen të premten, të dielën dhe të hënën.
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Programi nis të premten me sfidën Malisheva – Llapi, ndërsa të dielën do të zhvillohen përballjet Gjilani – Drita dhe Feronikeli ’74.
Dy takimet e fundit të javës, Drenica – Vushtrria dhe Dukagjini – Ballkani, janë caktuar për të hënën.
Të gjitha ndeshjet do të nisin në orën 13:00, me përjashtim të duelit në Gjilan, i cili do të fillojë në orën 16:00.