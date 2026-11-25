Të mërkurën u luajtën dy takimet e para të javës së 18-të të Ligës së Parë të futbollit të Kosovës.
Ndeshjet në Istog dhe Prishtinë prodhuan një fitore dhe një barazim, ndërsa katër skuadrat e përfunduara në këto përballje e mbyllën sezonin vjeshtor.
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Istogu fitoi 4:2 kundër Suharekës, kurse Lepenci dhe 2 Korriku u ndanë në barazim 2:2.
Me suksesin ndaj Suharekës, Istogu regjistroi fitoren e dytë radhazi dhe e mbylli vjeshtën me 31 pikë. Suhareka ka grumbulluar 23 pikë.
2 Korriku përfundon sezonin vjeshtor me 20 pikë, ndërsa Lepenci, pas pikës së marrë, do ta kalojë dimrin me 15 pikë në tabelë.