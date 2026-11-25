Liria e Prizrenit do ta mbyllë sezonin vjeshtor në krye të renditjes, pavarësisht se si përfundon përballja me Ferizajn.
Skuadra prizrenase do të luajë në udhëtim ndaj Ferizajt në ndeshjen e fundit të saj për këtë pjesë të sezonit në Ligën e Parë të Kosovës.
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Takimi i xhiros së 18-të zhvillohet të enjten, në orën 13:00, dhe konsiderohet ndeshja kryesore e kësaj jave.
Liria kryeson tabelën me 42 pikë. Pas saj renditen Ferizaj dhe Prishtina e Re, që ndajnë vendin e dytë dhe të tretë me nga 33 pikë secila.
Edhe Prishtina e Re luan të enjten në orën 13:00, në udhëtim në Mitrovicë, ku do të përballet me Trepçën ’89.
Në të njëjtën ditë dhe orë luhen edhe ndeshjet Vjosa – Besa, Vëllaznimi – Tefik Çanga, Ramiz Sadiku – Kika, Mitrovica – Trepça dhe Rilindja 1974 – Dinamo.