Pas 5 vitesh heshtje, Adele ndez rrjetin me albumin ‘35’

Adele i la fansat në befasi me njoftimin që ata kishin pritur prej vitesh, ndërsa një postim i këngëtares u bë viral në rrjetet sociale.
Postimi tregonte ikonën 38-vjeçare të muzikës britanike duke njoftuar një album të ri të titulluar 35, me mbishkrimin: “Tani që do të merrni muzikë të re nga unë, a do të më lini më në fund të qetë?”
Postimi shkaktoi kaos në mediat sociale, me fansat që mbanin frymën në pritje, megjithatë, njoftimi ngjalli edhe dyshime midis fansave – duke pasur parasysh tërheqjen e krijuesit të hitit Skyfall nga muzika aktualisht.
Ndjekesit shpejt kontrolluan dy herë në Instagram dhe në fakt fituesja e çmimit Grammy nuk kishte postuar një përditësim të tillë.
Këngëtarja e hitit “Set Fire to the Rain” është ende në pauzën e saj, të cilën e kishte planifikuar pasi përfundoi koncertin e saj në Las Vegas, “Weekends with Adele”, në nëntor 2024.
Ngazëllimi në mediat sociale u shndërrua shpejt në trishtim, ndërsa fansat reaguan ndaj verifikimit të fakteve, duke shkruar: “Adele, e sheh këtë? Njerëzit me të vërtetë duan që ti të kthehesh me mbretëreshën e re të muzikës” dhe “Jo, nuk do të të lëmë vetëm”.
Një i tretë shkroi , “Mjaft me ngacmimet.”
Ndërsa mediat sociale përjetuan një valë entuziazmi dhe më pas zhgënjimi, Adele nuk ka reaguar ndaj thashethemeve.