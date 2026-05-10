“Pimë një gotë verë, porositëm diçka”/ Malbora zbulon gjithçka nga nata “misterioze” me Indrin: Nuk e pashë kur iku

Ish-konkurrentja e Ferma VIP, Malbora Grura, ka ndarë detaje nga eksperienca e saj në fermë, marrëdhënia me Indri dhe dyshimet që ka për raportin e tij me Vanesa.
E ftuar në Ferma Club, Malbora u shpreh se eksperienca në fermë ka qenë pozitive, por psikologjikisht nuk ndihej më mirë për të vazhduar.
Duke folur për raportin me Indrin, Malbora tregoi se ata kanë pasur një miqësi të afërt edhe jashtë spektaklit.
Raporti i saj me Indrin ka qenë një ndër temat më të komentuara në Ferma VIP, pas deklaratës së Malborës së fermeri ka qenë në shtëpinë e saj për një gotë verë.
Por sot në Ferma Club, Malbora mohoi kategorikisht se kanë patur një marrëdhënie jashtë.
“Kemi patur një miqësi dhe miq të përbashkët. Ka qenë në shtëpinë time për një projekt.
E titulluam kafe. Ishte ora 10. E kam marr ne telefon i thash do takohemi diku tjetër apo do vish te shtëpia ime. I dhash një gotë verë, porositëm diçka. Kemi bisduar.
Nuk e kam parë kur ka ikur. Është thënë që Malbora ka qenë në një lidhje me Indrin.
Unë kam thënë që nëse midis meje dhe Idnrit do kishte pas diçka. Ne do kishim hyrë si çift“, shprehet Malbora.
Përsa i përket raportit të tij me Vanesën, Malbora u shpreh totalisht mosbesuese.
“Nuk besoj te lidhja e tyre. Kjo lidhje për mua nuk është e vërtetë. Ti e di si sillet dikush në momente të ndryshme.
Por kjo s’dmth vetëm për mua. Kur indri ishte në lidhje me Vanesën bënte plane me fermere të tjera”.