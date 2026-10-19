Veprimi i Kalulus në humbjen ndaj Lazios zemëron tifozët e Juventusit

Veprimi i Kalulus në humbjen ndaj Lazios zemëron tifozët e Juventusit

Juventusi u mund 3-0 nga Lazio në javën e shtatë të Serie A, ndërsa një episod i zhvilluar në fund të takimit shkaktoi pakënaqësi të madhe te tifozët torinezë.

Vëmendja u përqendrua te mbrojtësi francez Pierre Kalulu, pasi momenti me protagonist atë po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale.

Të lidhura

None found

Kur Juventusi ishte dy gola prapa dhe duhej të shënonte dy herë për të shmangur humbjen, Kalulu kontrolloi topin në krahun e majtë, pranë zonës së tij të rreptësisë.

Në vend që të përpiqej ta përshpejtonte aksionin dhe ta orientonte lojën drejt sulmit, ai zgjodhi ta mbante topin për disa çaste dhe kreu disa veprime që acaruan tifozët, të cilët kërkonin reagim më të shpejtë nga skuadra.

Lazio e mbylli ndeshjen me golin e tretë në minutën e 89-të, kur Dele-Bashiru realizoi dhe vulosi suksesin e mysafirëve. Më herët, për ekipin kryeqytetas kishin shënuar Provstgaard në minutën e 37-të dhe Isaksen në minutën e 66-të.

Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti, e ndoqi ndeshjen jashtë bankës rezervë, për shkak të pezullimit. Në deklaratën e dhënë për DAZN pas përfundimit të takimit, ai pranoi se skuadra e tij ishte inferiore ndaj Lazios dhe vuri në dukje ngadalësinë e lojtarëve, si në aspektin fizik, ashtu edhe në vendimmarrje.

Corriere dello Sport raportoi se, pas vërshëllimës përfundimtare, futbollistët e Juventusit u përcollën me vërshëllima nga tifozët e zhgënjyer, të cilët shprehën hapur pakënaqësinë për paraqitjen e ekipit.


Shtuar 19.10.2026 19:27

Tags: , , ,
Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030

Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor