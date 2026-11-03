Superiorja, java e 10-të: Formacioni i spikatur dhe trajneri që siguroi fitoren

Superiorja, java e 10-të: Formacioni i spikatur dhe trajneri që siguroi fitoren

Java e 10-të e “Abissnet Superiore” u përmbyll me suksesin 0-1 të Partizanit në fushën e Teutës. Po atë ditë, Vora dhe Dinamo ndanë pikët pas barazimit 2-2. Duke u mbështetur te rezultatet dhe kontributi i futbollistëve në fushë, “Newsport.al” ka përzgjedhur njëmbëdhjetëshen më të mirë të javës, së bashku me trajnerin fitues.

Pano Qirko (Partizani) – Tri pikët e siguruara në Durrës mbajnë edhe firmën e portierit, i cili u dallua me pritje të jashtëzakonshme. Qirko ndali çdo tentativë drejt kuadratit të tij, duke i mundësuar Partizanit ta ruante portën të paprekur për herë të parë pas 6 ndeshjeve në kampionat.

Të lidhura

None found

David Atanaskoski (Partizani) – Suksesi minimal në “Niko Dovana” u vendos nga goditja e tij e bukur prej distance, që la të mposhtur portierin vendas. Përveç golit vendimtar, Atanaskoski kreu mirë detyrat në mbrojtje dhe u përfshi shpesh në aksionet e skuadrës, duke bashkëpunuar me shokët.

Elmando Gjini (Elbasani) – Në përballjen plot dramë me Laçin, mbrojtësi shfaqi versionin e tij më të mirë. Me paraqitjen e bërë, Gjini i dha sigurinë e nevojshme prapavijës verdheblu.

Georgios Lagonidis (Skënderbeu) – Prej disa javësh, greku është kthyer në një titullar të qëndrueshëm në skuadrën e Julian Ahmatajt, status që e përligj me atë që jep në fushë. Krahas peshës së tij në mbrojtjen korçare, Lagonidis nuk ngurron të dalë nga detyrat e zakonshme dhe të kontribuojë edhe në zhvillimin e aksioneve.

Edon Murataj (Vllaznia) – Vllaznia u kthye me një pikë nga transferta ndaj Skënderbeut, në një ndeshje ku Murataj mbështeti vazhdimisht sulmin në të dy krahët. Lëvizjet e shumta në mesfushë e bëjnë atë një element me vlerë për Laszlon në këtë repart.

Dion Vata (Partizani) – Mundësinë e parë për të luajtur si titullar, mesfushori i datëlindjes 2009 e shfrytëzoi me një paraqitje të shkëlqyer. Talenti i “Demave” dha maksimumin dhe, me lojën e tij, justifikoi vendimin e guximshëm të Karoglan për ta përfshirë që nga fillimi në formacion.

Malomo (Dinamo City) – Goditja e tij spektakolare mori vlerësimin “Goli më i mirë”. Pasi mori topin, mesfushori i Dinamos lëshoi një të djathtë të pandalshme për Harizajn, duke e çuar rezultatin në 1-1.

Dario Daka (Vora) – Vora siguroi një pikë ndaj Dinamos falë golit të tij në çastet e fundit. Për të dytën herë radhazi, Daka shënoi dhe u dha pikë vorakëve, duke merituar edhe vlerësimin “Lojtari i Ndeshjes”. Në krahun e djathtë ai mbetet një pikë referimi, me depërtime që krijojnë vazhdimisht rrezik.

Alessandro Albanese (Egnatia) – Cilësia e tij ndihet njësoj si kur zbret në fushë nga minuta e parë, ashtu edhe kur aktivizohet nga stoli. Mesfushori i rrogozhinasve dhuron spektakël me topin dhe shërben me mjeshtëri për shokët e skuadrës. Albanese mbetet një nga lojtarët të cilëve Egnatia mund t’u besojë zgjidhjen e një ndeshjeje.

Karim Loukili (Egnatia) – Përveç golit të barazimit kundër Tiranës, ai u dallua me iniciativat dhe bashkëpunimet që vunë në vështirësi mbrojtjen kundërshtare. Sikurse Albanese, Loukili ka një rol të rëndësishëm në grupin e ndërtuar nga Nevil Dede. Transferimi i tij nga Elbasani rezulton një goditje e madhe.

Atdhe Mazari (AF Elbasani) – Sulmuesi nga Kosova pati rol përcaktues në përmbysjen ndaj Laçit, që i solli Glen Dajës 3 pikët e radhës. Në minutën e 67-të, Mazari shfrytëzoi një aksion në hapësirë tepër të ngushtë dhe shënoi golin që çliroi verdheblutë. Me çdo ndeshje, ai po dëshmon gjithnjë e më shumë aftësinë për t’i kthyer mundësitë në gola.

Trajneri fitues: Mislav Karoglan – Takimi i katërt i solli kroatit fitoren e parë. Duke guxuar edhe në një periudhë të vështirë për Partizanin, ai tregoi se të kuqtë nuk dorëzohen dhe u besoi të rinjve, siç bëri me Dion Vatën. Pamundësia e Teutës për të depërtuar në mbrojtjen e Partizanit sugjeron se plani i tij funksionoi. Megjithatë, Karoglan ka ende punë përpara për ta merituar cilësimin e “heroit”.


Shtuar 3.11.2026 13:09

Tags: , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane