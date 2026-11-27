Sonny Anderson, ish-sulmuesi i Barcelonës dhe një prej figurave ikonë të Olympique Lyonnais, ka përzgjedhur Harry Kane të Bayern Munichut si alternativën më të përshtatshme për katalunasit, në rast se ata vendosin të transferojnë një qendërsulmues klasik.
Në një intervistë ekskluzive për Tribuna.com, ku u pyet se cili lojtar mund të udhëheqë repartin ofensiv të Barcelonës në të ardhmen e afërt, Anderson përmendi menjëherë Kane. Megjithatë, ai ngriti pikëpyetje nëse klubi katalanas vazhdon ta kërkojë një profil të tillë.
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“Nëse Barcelona është në kërkim të një qendërsulmuesi të nivelit të lartë, zgjedhja ime do të ishte Harry Kane”, deklaroi fillimisht Anderson.
Sipas tij, Robert Lewandowski është futbollisti i fundit që ka përmbushur realisht këtë rol në formacionin e Barcelonës.
“Për momentin, nuk shoh ndonjë qendërsulmues tjetër me karakteristikat e Kane që do të përshtatej me mënyrën e lojës së Barcelonës. Gjithsesi, mbetet për t’u parë nëse klubi ka ende nevojë për një qendërsulmues të këtij niveli”, përfundoi Anderson.