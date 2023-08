Shqiptarët shkëlqejnë me gola dhe asiste, Seferi merr notën rekord! Vlerësimet

Java që lamë pas ka qenë një javë pozitive për futbollistët e Kombëtares shqiptare, e jo vetëm. legjionarët shqiptarë kanë arritur të lënë gjurmë në kampionat me skuadrat e tyre.

Portali i njohur “Sofa Score” sjell 5 legjionarët më të vlerësuar të kësaj jave, aty ku bie në sy vlerësimi rekord për sulmuesin e Kombëtares, Taulant Seferi.

26-vjeçari nga Kumanova shënoi dhe asistoi në fitoren 4-2 që skuadra e tij mori në kampionatin e Emirateve Arabe, teksa është vlerësuar me notën 9. Keidi Bare është vlerësuar me notën 7.7 pas asistit në La Liga 2, aty ku fitoi ekipi i tij me rezultatin 0-1. Ndërkohë, të njëjtat nota si Bare kanë edhe Bitri e Mucolli, ku të dy gjetën rrugën e rrjetës ndërkohë që me 7.6 u vlerësua Uerdi Mara.