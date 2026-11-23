Shorti për eliminatoret e Europianit 2028 do të hidhet pas dy javësh. Shqipëria do të jetë në Vazon e 3-të dhe në Belfast, në Irlandën e Veriut, do të zbulojë kundërshtarët me të cilët do të përballet në këtë fushatë. Ndeshjet e kuqezinjve janë parashikuar për muajin mars.
Anglia, Italia, Gjermania e Greqia janë ndër emrat që janë përmendur si kundërshtarë të mundshëm të Shqipërisë në grup. Në këtë nivel nuk mund të flitet më për rivalë të lehtë apo të kategorisë së dytë, ndaj Kombëtares do t’i duhet të japë maksimumin për të siguruar një vend në Euro 2028. Turneu do të zhvillohet në Angli, Skoci, Uells dhe Irlandën e Veriut.
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Për skuadrën kuqezi nis një tjetër fushatë e gjatë dhe vendimtare, ku rezultatet do të varen nga përgatitja dhe paraqitjet e lojtarëve. Grupi ka cilësi dhe ndërthur përvojën me rininë. Trajneri Rolando Maran do të kërkojë të bëjë zgjedhjet e duhura, në mënyrë që pikët të përputhen me pritshmëritë dhe Shqipëria të arrijë objektivin historik.
Ky është Europiani i tretë për të cilin synon të kualifikohet Shqipëria. Kuqezinjtë kanë luajtur në Francë dhe, vite më pas, në Gjermani. Rritja e ndjeshme sportive e Kombëtares ushqen besimin se mund të vijë edhe një pjesëmarrje e tretë.
Francë 2016: ëndrra nisi nga Vazoja e 5-të
Në shkurt të vitit 2014, Shqipëria u shortua me Portugalinë, Danimarkën, Serbinë dhe Armeninë. Në letër, skuadra jonë shihej si një kundërshtar që mund të mposhtej, ndërsa shorti i vështirë nuk i dha shumë lehtësi. Por sfida u kthye në motivim. Nën drejtimin e Gianni De Biasit, Kombëtarja përfundoi e dyta me 14 pikë, duke përmbysur parashikimet e atyre që nuk i jepnin shanse. Kështu erdhi pjesëmarrja e parë historike në Francë, një arritje që do të kujtohet gjatë.
Gjermani 2024: nga Vazoja e 3-të te kreu i grupit
Në shortin e tetorit 2022, Shqipëria pati më shumë fat se në edicionin paraardhës. Paraqitjet e skuadrës ishin përmirësuar dukshëm, loja ishte më bindëse dhe në stol ishte Sylvinho. Kuqezinjtë shmangën kombëtaret e mëdha dhe u vendosën në grup me Poloninë, Çekinë, Ishujt Faroe dhe Moldavinë. Shqipëria e mbylli në vendin e parë, me 15 pikë, duke siguruar rrugën drejt Gjermanisë.
Radhën e ka Euro 2028: një skenar që kujton rrugëtimin e dytë
Rolando Maran ka arritur një nisje që do ta kishte zili edhe një skenarist filmi: Shqipëria përfundoi e para në Grupin 1 të Ligës C në Ligën e Kombeve dhe tani ka në dispozicion një grup edhe më të admirueshëm lojtarësh. Më 6 dhjetor, ai dhe skuadra do të ndjekin shortin në Belfast, ku do të mësojnë emrat e kundërshtarëve të ardhshëm.
Synimi për të siguruar për herë të tretë një biletë për Europianin e bën të qartë se Shqipëria nuk shkon në këtë garë vetëm për të marrë pjesë. Kuqezinjtë duan të paraqiten sa më mirë, por fillimisht duhet të presin shortin dhe të nisin më pas, hap pas hapi, rrugën drejt vijës së finishit.