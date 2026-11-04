Publikohen pamje të reja nga përplasja mes Carrickut dhe Cunhas pas përjashtimit ndaj Romës

Publikohen pamje të reja nga përplasja mes Carrickut dhe Cunhas pas përjashtimit ndaj Romës

Një video e regjistruar në “Old Trafford” ka bërë të dukshëm reagimin e Michael Carrick ndaj Matheus Cunhas pas fitores së Manchester Unitedit kundër Romës në Ligën e Kampionëve.

Manchester United arriti një përmbysje të jashtëzakonshme të martën, pasi rikuperoi disavantazhin prej dy golash të krijuar në 14 minutat e para dhe siguroi triumfin ndaj Romës. Suksesi i dha fund një serie negative pa fitore, por fundi i ndeshjes u shoqërua me tension mes trajnerit Carrick dhe sulmuesit brazilian.

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Cunha luajti një rol vendimtar në rikthimin e skuadrës, ndërsa Bruno Fernandes shënoi nga pika e bardhë duke e çuar rezultatin në 2-1. Më pas, braziliani realizoi dy gola që vulosën fitoren e “Djajve të Kuq”.

Golin e parë Cunha e shënoi në minutën e 83-të, ndërsa tri minuta më pas dërgoi sërish topin në rrjetë për të përmbysur rezultatin. Pas goditjes spektakolare, ai hoqi fanellën dhe festoi pranë tifozëve në tribunat e “Old Traffordit”.

Festimi i kushtoi një karton të verdhë. Më vonë, Cunha u ndëshkua sërish me të verdhë për një ndërhyrje të vonshme ndaj Leonardo Balerdit, çka solli edhe kartonin e kuq.

Edhe pse u përjashtua, braziliani nuk u largua nga stadiumi dhe ndoqi pjesën e mbetur të takimit. Pas vërshëllimës së fundit, ai zbriti në fushë për të festuar së bashku me shokët e skuadrës dhe mbështetësit.

Megjithatë, momenti i festës u ndërpre shpejt. Në pamje shihet Carricku duke iu afruar Cunhas, duke e kapur dhe duke i kërkuar të dilte menjëherë nga fusha, ndërsa trajneri dukej i acaruar. Sulmuesi u largua i zhgënjyer, teksa pjesa tjetër e skuadrës vijonte festimet për fitoren.

Reagimi i Carrickut besohet se lidhej me kartonin e kuq të marrë nga Cunha, një ndëshkim i panevojshëm që mund të ndikojë në ndeshjet e ardhshme të Manchester Unitedit.


Shtuar 4.11.2026 08:37

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