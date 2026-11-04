Demokratët sigurojnë të dyja dhomat e Kongresit në SHBA, numërimi i votave vazhdon

Demokratët sigurojnë të dyja dhomat e Kongresit në SHBA, numërimi i votave vazhdon

Zgjedhjet e mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë dhënë demokratëve një sukses të rëndësishëm: kontrollin e Senatit dhe të Dhomës së Përfaqësuesve. Numërimi i votave vijon, ndërsa shumica e siguruar në të dyja dhomat përfaqëson një humbje të rëndë për republikanët dhe presidentin Donald Trump, me pasoja të pritshme për ekuilibrat politikë në Uashington.

Shumica demokrate në Senat u vulos nga fitoret e papritura në një varg shtetesh ku gara vlerësohej e vështirë për këtë forcë politike. Sukseset e kandidatëve të saj në Teksas, Ohajo, Karolinën e Jugut, Karolinën e Veriut, Kansas dhe Iowa ndryshuan përbërjen e forcave në dhomën e lartë të Kongresit.

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Në Teksas, fitorja e Jayce Talarico shënoi një rezultat historik për demokratët, të cilët nuk kishin arritur një sukses të tillë në këtë shtet prej 38 vitesh. Ndërkaq, republikania Nicole Malliotakis mbajti mandatin e saj në New York, ku u rizgjodh.

Një tjetër emër mes fituesve është demokrati greko-amerikan Chris Pope, i cili siguroi një vend në Senatin amerikan pas triumfit në New Hampshire. Prejardhja e tij greke ka qenë gjithashtu arsye për vëmendjen e veçantë që ka marrë zgjedhja e tij.

Pas disfatës në zgjedhje, presidenti Donald Trump është detyruar të rishohë qasjen ndaj demokratëve. Ai ka përmendur një bashkëpunim të mundshëm me opozitën, por njëkohësisht ka paralajmëruar se do të përdorë veton kundër nismave që bien ndesh me qëndrimet e tij.

Efektet e rezultateve janë ndier edhe në tregjet financiare. Publikimi i rezultateve të para u pasua nga presion mbi dollarin dhe rënie deri në 3% në tregjet aziatike të aksioneve.

Me të dyja dhomat e Kongresit në duart e demokratëve, Uashingtoni pritet të hyjë në një fazë të re përballjesh politike. Për administratën Trump, kjo nënkupton më pak mundësi për të zbatuar agjendën e saj pa kundërshtimin e opozitës.


Shtuar 4.11.2026 08:36

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