Gjatë emisionit Prime, Arlinda dhe Vjollca u përfshinë në një konfrontim të ashpër verbal, i cili kishte në qendër çështjen e banjës dhe qëndrimin që Vjollca kishte mbajtur në raport me Nichin.
Arlinda e akuzoi Vjollcën se kishte marrë anën e Nichit, ndërsa gjatë shkëmbimit të tyre të fjalëve nuk munguan as referencat ndaj paragjykimeve dhe çështjeve gjinore.
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Në një moment të caktuar, Vjollca iu drejtua Arlindës me këto fjalë: “Ti po përpiqesh ta ndryshosh botën”.
Përplasja mes të dyjave vazhdoi me replika të ndërsjella, duke tërhequr vëmendjen e banorëve të tjerë të shtëpisë.