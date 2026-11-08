Prishtina synon të largohet në renditje, Vushtrria shpreson për befasi: formacionet zyrtare

Në kuadër të javës së 13-të të elitës së futbollit kosovar, Prishtina luan në udhëtim ndaj Vushtrrisë.
Skuadra “bardhëkaltër” ka mundësinë të krijojë shkëputje në krye të renditjes nga rivalët, ndërsa në letër shihet si favorite e qartë.
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Vushtrria, nga ana tjetër, do të synojë të befasojë.
Formacionet zyrtare janë:
Vushtrria: Isufi, Miftari, Ajdini, Emini, Spahiu, Shurdhiqi, Behrami, Bahtiri, Maxhuni, Statovci, Demiri.
Prishtina: Iljazi, Mokono, Poci, Zguro, Saletic, Fazlija, Zequri, Baftiu, Kryeziu, Ahemti, Diatta.
Ndeshja nis në orën 13:00.