Prishtina e Shehit vazhdon pa humbje, triumfi ndaj Ballkanit forcon pretendimet për titull

Prishtina e Shehit vazhdon pa humbje, triumfi ndaj Ballkanit forcon pretendimet për titull

Prishtina po përjeton një periudhë mjaft të suksesshme në Superligën e Kosovës, pasi nën drejtimin e Orges Shehit ka ndërtuar një seri prej shtatë fitoreve dhe dy barazimeve në nëntë takimet e fundit. Kryeqytetasit mbeten skuadra e vetme e kampionatit që nuk ka pësuar ende humbje.

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Tri pikët e radhës u morën në transfertën ndaj Ballkanit në Suharekë, ku Prishtina fitoi 1-0. Rin Ahmeti realizoi golin vendimtar të sfidës, duke i dhënë ekipit një sukses të rëndësishëm në garën për kreun e renditjes.

Prishtina kryeson me 23 pikë, në kuotë të barabartë me Malishevën, ndërsa ka edhe një ndeshje të prapambetur ndaj Dritës, e vlefshme për xhiron e dytë.

Një rol të rëndësishëm në këtë ndryshim të skuadrës ka pasur Orges Shehi, i cili i ka dhënë ekipit më shumë organizim, qëndrueshmëri dhe besim në aftësitë e veta.

Bardhekaltrit kanë rikthyer optimizmin te tifozët e tyre, të cilët pas disa sezonesh mund të shpresojnë sërish te një garë e fortë për titullin e kampionit.

Fitorja në Suharekë ishte e veçantë edhe për Shehin, pasi ai ka qenë më parë pjesë e stafit të Ballkanit. Në një përballje të vështirë dhe të karakterizuar nga sakrifica, Prishtina tregoi se është gati të luftojë deri në fund për objektivat e vendosura.

Pas përfundimit të ndeshjes, Shehi u shpreh se futbollistët merituan vlerësim maksimal për mënyrën se si reaguan në momentet e vështira. Ai veçoi faktin se skuadra luajti me një lojtar më pak dhe se Baftiu e Assane nuk mundën ta mbyllnin takimin për shkak të problemeve fizike, ndonëse edhe ata dhanë gjithçka në fushë.

Trajneri e cilësoi suksesin si një dëshmi të shpirtit luftarak të ekipit, duke falënderuar publikisht lojtarët për angazhimin dhe sakrificën e treguar.

Sipas Shehit, vazhdimësia, forma e mirë dhe mentaliteti i duhur janë thelbësore nëse Prishtina dëshiron të arrijë objektiva madhore.

Ndeshjen e ardhshme Prishtina do ta zhvillojë në shtëpi ndaj Dritës, ku synimi do të jetë ruajtja e serisë pozitive. Një tjetër rezultat i favorshëm do ta konfirmonte edhe më shumë ekipin kryeqytetas si pretendent serioz për titullin e kampionit.


Shtuar 19.10.2026 23:46

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