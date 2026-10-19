Mirlind Daku vlerësohet me notën “10” dhe zë i vetëm vendin e sulmuesit në formacionin e javës në Rusi

Mirlind Daku ishte protagonist i fitores 4-0 të Spartakut të Moskës ndaj ish-klubit të tij, Rubin Kazan. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare u aktivizua nga stoli dhe, brenda vetëm 26 minutash, realizoi dy gola.
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Paraqitja e tij mbresëlënëse i siguroi një vend në formacionin e javës së Premier League-s ruse. Daku është përzgjedhur i vetëm në repartin ofensiv, ndërsa platforma “Sofascore” e ka vlerësuar me notën 8.3 për kontributin dhe minutat e zhvilluara.
Kalimi te skuadra e re duket se është përshtatur më shpejt nga sa pritej për sulmuesin shqiptar. Në këtë periudhë, ai ka shënuar 5 gola dhe ka dhënë edhe dy asiste, një bilanc premtues në një sezon që ende ka shumë ndeshje për t’u luajtur.