Messi shkëlqen sërish në MLS me dy gola dhe i afrohet kuotës historike

Inter Miami mposhti Atlanta Unitedin 3-1 në një ndeshje të kampionatit amerikan MLS, ku Lionel Messi ishte figura qendrore. Pavarësisht moshës, ylli argjentinas vazhdoi të tregojë nivel të lartë me paraqitjen e tij.
Kapiteni i skuadrës nga Florida shënoi dy gola, duke ndikuar drejtpërdrejt në suksesin e ekipit. Lëvizjet e tij, kontrolli i topit dhe vendosmëria në çastet kyçe u dhanë tifozëve disa momente të veçanta.
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Në moshën 39-vjeçare, Messi ka shënuar 25 gola dhe ka dhënë 12 asistime në 27 ndeshje kampionale këtë sezon të MLS-së. Këto shifra e rendisin mes lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës.
Argjentinasi po i afrohet gjithashtu objektivit prej 1000 golash zyrtarë në karrierë. Deri tani ka realizuar 936, ndaj i duhen edhe 64 për të arritur këtë shifër historike. Pas ndeshjes së fundit, SofaScore e vlerësoi me notën 10.
Tani vëmendja është te takimet e radhës dhe te ritmi me të cilin Messi do t’i afrohet pragut të 1000 golave.