Manchester United përmbys disavantazhin dhe barazon në fund ndaj Aston Villas

Manchester United dhe Aston Villa dhuruan një përballje spektakolare në javën e dhjetë të Ligës Premier, e cila përfundoi në barazim 4-4.
Mysafirët patën një nisje të jashtëzakonshme, duke gjetur rrjetën dy herë në vetëm katër minutat e para. Alysson shënoi për 1-0 në minutën e parë pas asistimit të John McGinnit, ndërsa Nicolas Jackson dyfishoi avantazhin në minutën e katërt.
Të lidhura
None found
Skuadra vendase u kundërpërgjigj në minutën e 16-të. Bruno Fernandes realizoi nga pika e bardhë, pasi VAR-i rishikoi dhe konfirmoi akordimin e penalltisë, duke e ngushtuar diferencën në 2-1.
Barazimi erdhi në minutën e 44-t, kur Youri Tielemans shfrytëzoi asistimin e Noussair Mazraouit dhe e dërgoi topin në rrjetë për rezultatin 2-2, me të cilin u mbyll pjesa e parë.
Aston Villa riktheu epërsinë menjëherë pas pushimit. John McGinn shënoi nga penalltia në minutën e 48-të, ndërsa pesë minuta më vonë, në të 53-tën, Leon Goretzka realizoi për 4-2.
Manchester United vijoi të insistonte për rikthimin në lojë. Mason Mount ishte pranë golit në minutën e 89-të, por tentativa e tij u përplas me traversën.
Presioni i vendasve u shpërblye në minutën e 90+2-të, kur Joshua Zirkzee, pas asistimit të Patrick Dorgut, shënoi golin e tretë për Manchester United.
Vetëm dy minuta më vonë, Patrick Dorgu realizoi edhe golin e barazimit 4-4, duke shkaktuar festë te tifozët vendas dhe duke vulosur një fund dramatik të sfidës.
Pas këtij rezultati, Aston Villa renditet e teta me 15 pikë dhe e zgjat në pesë ndeshje serinë pa humbje, me tri fitore dhe dy barazime.
Manchester United, ndërkohë, mbetet në vendin e 18-të me tetë pikë. Barazimi është i rëndësishëm për “Djajtë e Kuq”, sidomos për shkak të mënyrës se si u zhvillua takimi dhe disavantazhit prej dy golash.