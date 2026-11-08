“Rama po ndjek modelin e Lukashenkos”, protestuesi: Masat janë antikushtetuese, gjobat synojnë të frikësojnë qytetarët

“Rama po ndjek modelin e Lukashenkos”, protestuesi: Masat janë antikushtetuese, gjobat synojnë të frikësojnë qytetarët

Gjatë protestës së 162-të kundër qeverisë, një prej pjesëmarrësve deklaroi për News24 se kryeministri Edi Rama po përdor metoda represive të ngjashme me ato të liderit bjellorus Aleksandër Lukashenko.

Sipas protestuesit, masat e ndërmarra nga kryeministri janë në kundërshtim me Kushtetutën dhe gjobat ndaj qytetarëve synojnë të krijojnë frikë.

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Megjithatë, ai theksoi se studentët dhe qytetarët nuk janë të intimiduar dhe se protesta do të vijojë.

Protestuesi tha se nuk mund ta ndalë askush protestën, ndërsa mbetet e paqartë se kur ajo do të përfundojë, pasi kërkesat e ngritura prej saj janë qartësuar dhe konsoliduar me kalimin e kohës.

“Kërkojmë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie teknike, e cila do të mundësojë kushtet për një demokraci funksionale në Shqipëri. Rama përdor metodat e Lukashenkos. Edhe në Bjellorusi pati protesta dhe lideri autoritar bjellorus veproi në të njëjtën mënyrë”, u shpreh ai.

Protestuesi argumentoi se qytetarët nuk kanë nevojë të marrin leje për të protestuar, por vetëm të njoftojnë autoritetet. Ai përmendi gjithashtu vendimet e gjykatës, e cila i ka shpallur të pafajshëm protestuesit, duke vlerësuar se protesta është një e drejtë qytetare.

Sipas tij, gjobat e vendosura kanë si qëllim frikësimin e studentëve, por kjo përpjekje nuk do të ketë sukses.


Shtuar 8.11.2026 19:41

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