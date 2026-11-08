Erdit Asllanaj rrëfen jetën mes Francës dhe Shqipërisë: Muzika është ilaç për shpirtin

Erdit Asllanaj, aktori i njohur i “Portokallisë” për rolin e “Doktorit”, ishte i ftuar në “Grida Duma Podcast”, ku u shfaq në një profil më personal dhe larg humorit që e ka bërë të njohur për mijëra shikues.
Gjatë bisedës me Grida Dumën, ai tregoi për vendimin për t’u larguar nga Shqipëria dhe për të nisur një kapitull të ri në Francë. “Ika pa biletë kthimi”, tha Asllanaj, duke rrëfyer se, pasi kishte filluar të ndërtonte sukses jashtë vendit, zgjodhi të rikthehej në Shqipëri. Sipas tij, kthimi rezultoi edhe më i vështirë se largimi.
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Aktori surprizoi moderatoren edhe me pasionin për instrumentet muzikore. Interpretimi i tij dhe meloditë tradicionale ndryshuan atmosferën në studio, ndërsa gjatë bisedës u hodh edhe ideja për një bashkëpunim live, ku muzika të ndërthuret me fjalën.
Në këtë rrëfim, Erdit Asllanaj shpalosi një tjetër anë të vetes, përmes muzikës, humorit, nostalgjisë dhe kujtimeve të sinqerta. Podcasti mund të ndiqet në kanalin e YouTube të Top Channel.