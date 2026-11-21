Pas një periudhe qëndrimi pranë të afërmve, Jakup Krasniqi është nisur nga banesa e tij në Prishtinë për t’u rikthyer në Hagë.
Pamjet e fundit të regjistruara në kryeqytet e tregojnë atë teksa përqafon mbesën dhe shkëmben përshëndetje me pjesëtarët e familjes pak çaste para largimit.
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Të afërmit e Krasniqit e kishin pritur në oborrin e shtëpisë në Prishtinë për t’i dhënë lamtumirën përpara se ai të udhëtonte.
Qëndrimi i tij në Kosovë i dha mundësinë të kalonte kohë me familjarët, ndërsa momenti i ndarjes u shoqërua me përqafime dhe emocione të forta.
Kujtojmë se Krasniqi është dënuar nga Gjykata Speciale në Hagë me 25 vjet heqje lirie për krime lufte, në vendimin e shkallës së parë.
Aktualisht ai mbahet në paraburgim në Hagë, në kuadër të procesit gjyqësor që zhvillohet pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës.