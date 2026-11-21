Këtë të shtunë, studentë dhe qytetarë janë mbledhur në protestë para Ministrisë së Arsimit, në Rrugën e Durrësit, ku kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Protestuesit janë grumbulluar në trotuar, ndërsa përballë tyre është pozicionuar policia, e cila ka krijuar një kordon për të penguar bllokimin e rrugës.
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Pavarësisht protestës, qarkullimi i automjeteve në Rrugën e Durrësit vijon normalisht.
Policia është vendosur mes protestuesve dhe rrugës, duke mos lejuar që tubimi të shtrihet në aksin rrugor.