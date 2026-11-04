Mac Allister u jep shpresë tifozëve argjentinas: Messi mund të rikthehet në Kombëtare

Alexis Mac Allister, mesfushori i Liverpoolit, thotë se ende nuk e ka përvetësuar plotësisht largimin e Lionel Messit nga përfaqësuesja e Argjentinës.
Gjatë një interviste për Los Edul, ai e krahasoi këtë ndjesi me kohën që iu desh skuadrës për të kuptuar se kishte fituar Kupën e Botës. Sipas tij, ngjarje të tilla janë të vështira për t’u përpunuar dhe lojtarët ende nuk e kanë pranuar plotësisht se Leo nuk do të jetë më me ta.
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Megjithatë, Mac Allister beson se mundësia e një rikthimi nuk është mbyllur përfundimisht. Ai tha se e kupton vendimin e Messit dhe gjithçka që u krijua rreth tij, por ka ndjesinë se mbetet një derë e vogël e hapur për të ardhmen.
Mesfushori e lidhi këtë shpresë me përkushtimin që Messi ka treguar gjithmonë ndaj Kombëtares dhe me ndikimin e tij në fushë. Sipas Mac Allister, ai bëri diferencën edhe në një Kupë të Botës në moshën 39-vjeçare.
Mac Allister tregoi gjithashtu se bashkëlojtarët e tij te Liverpooli vazhdojnë të shprehin habi për paraqitjet e Messit gjatë triumfit të Argjentinës në Kupën e Botës. Kur bisedon me ta, ata i thonë se ende e kanë të vështirë ta besojnë atë që Messi bëri në atë turne.