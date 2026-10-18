Lazio triumfon bindshëm ndaj Juventusit, Zhegrova luan mbi 30 minuta

Lazio triumfon bindshëm ndaj Juventusit, Zhegrova luan mbi 30 minuta

Lazio ka shënuar një fitore të thellë 0-3 në transfertë ndaj Juventusit, në ndeshjen e vlefshme për javën e shtatë të Serie A.

Ekipi i drejtuar nga Gennaro Gattuso ishte më dominues në pjesën më të madhe të takimit, edhe pse Juventusi e nisi sfidën me ritëm të mirë dhe krijoi disa mundësi.

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Randal Kolo Muani arriti ta dërgonte topin në rrjetë për vendasit, por goli u anulua nga VAR-i për shkak të pozicionit jashtë loje.

Lazio kaloi në epërsi në minutën e 37-të, kur Oliver Provstgaard shënoi pas asistimit të Zaccagnit.

Juventusi e filloi më mirë edhe pjesën e dytë, ndërsa Woltemade ishte pranë realizimit me një goditje të bukur.

Megjithatë, në minutën e 66-të, Gustav Isaksen realizoi një gol spektakolar nga distanca, duke e çuar avantazhin e Lazios në 0-2.

Pas këtij momenti, Luciano Spalletti aktivizoi Edon Zhegrovën. Sulmuesi kosovar zhvilloi mbi 30 minuta lojë dhe kreu disa driblime, por nuk arriti të shënonte apo të dhuronte asistim.

Fitoren e Lazios e vulosi Fisayo Dele-Bashiru, i cili shënoi golin e tretë në minutën e 89-të.

Me këtë sukses, Lazio renditet e dyta me 19 pikë, ndërsa Juventusi mbetet në vendin e tetë me 11 pikë.


Shtuar 18.10.2026 22:39

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