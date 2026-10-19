Laporta: Yamal është pjesë e të zgjedhurve dhe e ardhmja e Barcelonës

Joan Laporta beson se Lamine Yamal do ta vijojë karrierën me Barcelonën. Presidenti katalanas nënvizoi se talenti 19-vjeçar është i lidhur ngushtë me klubin, ndihet i vlerësuar në ambientin e tij dhe ka gjithçka që i nevojitet për të përparuar si futbollist.
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Laporta tha se nuk ka arsye për shqetësim sa i përket së ardhmes së Yamalit, të cilin e konsideron një produkt të La Masias dhe një lojtar që përfaqëson në mënyrë të fortë identitetin e Barcelonës.
“E ardhmja e Lamine Yamalit nuk na shqetëson. Ai është tifoz i Barcelonës dhe vjen nga La Masia. Këtu ndihet shumë i dashur dhe po rritet si futbollist”, deklaroi ai.
Sipas kreut të klubit, Barcelona u ofron lojtarëve të saj kushte të mira financiare, por vendimi për të qëndruar nuk përcaktohet vetëm nga paga. Laporta theksoi se po aq të rëndësishme janë ndjenja e përkatësisë, mirënjohja dhe komoditeti në mjedisin e klubit.
“Barcelona i shpërblen mirë futbollistët e saj. Gjithçka lidhet me ndjesinë e rehatisë dhe mirënjohjes. Për më tepër, jashtë Barcelonës është shumë ftohtë”, u shpreh presidenti katalanas.
Laporta e përshkroi Yamalin si një talent të jashtëzakonshëm, me aftësi të rralla për të sjellë magji në fushë dhe për të treguar një mentalitet të veçantë gjatë ndeshjeve.
“Lamine Yamal është një gjeni. Ai zotëron atë lloj magjie që u përket vetëm të zgjedhurve”, tha Laporta.
“Vlera e tij nuk qëndron vetëm te mënyra se si luan, por edhe te mentaliteti që ka. Ai është argëtim i pastër. Është e pamundur të mendosh të ardhmen e Barcelonës pa Lamine Yamal”, përfundoi presidenti i klubit.