Nga La Masia te Liverpooli: Pse Andoni Iraola beson te profili i Victor Munozit

Nga La Masia te Liverpooli: Pse Andoni Iraola beson te profili i Victor Munozit

Paraqitjet e Victor Munozit me Liverpoolin kanë tërhequr vëmendjen, ndërsa gazetari i Daily Mail, Lewis Steele, ka shqyrtuar arsyet pas progresit të shpejtë të anësorit spanjoll.

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Një nga armët kryesore të 23-vjeçarit është shpejtësia shpërthyese, aq sa ai është përshkruar edhe si një makinë e Formula 1.

Përveç përgatitjes fizike, Munoz i kushton rëndësi disiplinës jashtë fushës dhe praktikave të ndërgjegjësimit mendor. Këta faktorë kanë ndikuar në mënyrën se si ai e qaset futbollin.

Karrierën e filloi në La Masia, akademinë e njohur të Barcelonës, ndërsa më pas u transferua te Real Madridi.

Megjithatë, aventura te klubi madrilen nuk i siguroi një rol të rëndësishëm në ekipin e parë. Munoz realizoi vetëm katër paraqitje, përpara se në vitin 2025 të kalonte te Osasuna për rreth pesë milionë funte.

Kur iu krijua mundësia për t’u kthyer te Real Madridi, anësori spanjoll zgjodhi një tjetër rrugë dhe firmosi me Liverpoolin.

Andoni Iraola e vlerëson Munozin për ritmin, intensitetin dhe aftësinë për të sulmuar hapësirat e krijuara pas linjës mbrojtëse të kundërshtarit.

Këto karakteristika përputhen me idetë e trajnerit, i cili kërkon futbollistë që mund të rrisin menjëherë ritmin e aksioneve, të depërtojnë në hapësira dhe të krijojnë rrezik përmes lëvizjeve pa top.

Munoz po tregon se shpejtësia mund të jetë një armë vendimtare në lojën e tij. Me zhvillimin e mëtejshëm, ai mund të shndërrohet në një prej anësorëve më të spikatur të brezit të tij.


Shtuar 19.10.2026 23:16

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