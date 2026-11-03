Kosova dhe Shqipëria njohin kundërshtaret në Ligën e Kombeve

Kombëtarja e Kosovës në futboll për femra tashmë e di se me kë do të përballet në edicionin 2027 të UEFA Women’s Nations League.
Shorti u hodh të martën në Nyon të Zvicrës, duke përcaktuar grupet për sezonin e ri të garës.
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Kosova u vendos në Grupin 4 të Ligës B, ku do të luajë kundër Sllovenisë, Turqisë dhe Hungarisë.
“Dardanet” nuk arritën të kalonin raundin e parë të plejofit kualifikues për Botërorin, që vitin e ardhshëm do të organizohet në Brazil. Ato u eliminuan nga Austria.
Megjithatë, Kosova siguroi ngjitjen në Ligën B për fushatën e radhës, pasi përfundoi në vendin e parë në Grupin C2.
Edhe Shqipëria, e cila gjithashtu garon në Ligën B, mësoi kundërshtaret e saj.
Kuqezinjtë do të jenë pjesë e Grupit 1, së bashku me Belgjikën, Rumaninë dhe Serbinë.