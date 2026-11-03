Real Madridi mendon për pasuesin e Courtois, Bart Verbruggen mes kandidatëve për portën

Me Thibaut Courtois që po shkon drejt etapës përmbyllëse të karrierës, Real Madridi ka filluar të hartojë planet për të ardhmen mes shtyllave. Një nga alternativat që klubi spanjoll po ndjek është Bart Verbruggen, portieri holandez që luan për Brightonin.
Gazeta gjermane Sport Bild raporton se gazetari Ben Fernandez Santos ka konfirmuar vëmendjen e Real Madridit ndaj ecurisë së Verbruggen. Ajo që holandezi ka treguar në Ligën Premier ka zgjuar interesin e madrilenëve, të cilët janë bindur më tej nga paraqitjet e tij me Brightonin dhe përfaqësuesen e Holandës.
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Edhe pse vetëm 24-vjeçar, Verbruggen ka marrë një rol të rëndësishëm në ekipin anglez dhe ka grumbulluar përvojë edhe në arenën ndërkombëtare.
Mes ndeshjeve të fundit ku ai u dallua ishte përballja në fushën e Manchester Cityt. Portieri nuk lejoi asnjë gol, duke kontribuar në suksesin 1-0 të Brightonit në transfertë.
Marrëveshja që e lidh holandezin me Brightonin përfundon në vitin 2028, çka mund ta bëjë më të përshtatshëm transferimin e tij te Real Madridi. Ky afat përkon me mbylljen e parashikuar të kontratës së Courtois, nëse belgu vendos ta zgjasë atë deri në të njëjtin vit.
Lista që po vlerësojnë drejtuesit e klubit madrilen nuk kufizohet te Verbruggen. Në muajt e fundit, si alternativa për Real Madridin janë përmendur edhe portugezi Diogo Costa, francezi Guillaume Restes, italiani Gianluigi Donnarumma, si dhe Luca Brugmans e spanjolli David Raya.