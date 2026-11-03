E trishtë/ Ishte në intubim te “Trauma”, ndërron jetë avokati Saimir Vishaj

E trishtë/ Ishte në intubim te “Trauma”, ndërron jetë avokati Saimir Vishaj

Është ndarë nga jeta avokati i njohur Saimir Vishaj, i cili prej disa ditësh ndodhej i shtruar në Spitalin e Traumës në Tiranë, në gjendje kritike për jetën.

Vishaj ishte transportuar me urgjencë në spital pas një incidenti të rëndë, ku dyshohet se ishte rrëzuar nga shkallët.

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Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, ai ishte intubuar dhe po merrte trajtim në repartin e reanimacionit.

Kjo ishte beteja e dytë e rëndë shëndetësore për avokatin. Në gusht të vitit 2025, Vishaj kishte bërë publik faktin se kishte kaluar një sëmundje të rëndë, e cila për pak i kishte marrë jetën.

Ai kishte treguar se për një periudhë kishte qëndruar në gjendje kome dhe i intubuar.


Shtuar 3.11.2026 13:55

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