E trishtë/ Ishte në intubim te “Trauma”, ndërron jetë avokati Saimir Vishaj

Është ndarë nga jeta avokati i njohur Saimir Vishaj, i cili prej disa ditësh ndodhej i shtruar në Spitalin e Traumës në Tiranë, në gjendje kritike për jetën.
Vishaj ishte transportuar me urgjencë në spital pas një incidenti të rëndë, ku dyshohet se ishte rrëzuar nga shkallët.
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Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, ai ishte intubuar dhe po merrte trajtim në repartin e reanimacionit.
Kjo ishte beteja e dytë e rëndë shëndetësore për avokatin. Në gusht të vitit 2025, Vishaj kishte bërë publik faktin se kishte kaluar një sëmundje të rëndë, e cila për pak i kishte marrë jetën.
Ai kishte treguar se për një periudhë kishte qëndruar në gjendje kome dhe i intubuar.