Bayern Munich synon Junior Kroupin, Bournemouthi kërkon rreth 120 milionë euro

Junior Kroupi, sulmuesi 20-vjeçar i Bournemouthit, është përfshirë në listën e lojtarëve që Bayern Munich po shqyrton për të ardhmen.
Gazeta angleze “The Mirror” raporton se kampioni gjerman po ndjek nga afër ecurinë e francezit. Paraqitjet e tij kanë zgjuar interes edhe te disa klube të mëdha evropiane.
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Gjatë pjesës së dytë të sezonit 2025/26, Kroupi u kthye në një nga emrat më të përfolur në futbollin anglez. Një dëmtim në këmbë ia ndërpreu ecurinë, por së fundmi është rikthyer në fushë dhe ka luajtur dy herë si zëvendësues për Bournemouthin.
Francezi mund të aktivizohet si qendërsulmues, mesfushor ofensiv ose në secilin krah të sulmit. Shpejtësia dhe aftësia për të shënuar me të dyja këmbët janë ndër cilësitë që e dallojnë.
Interesimi për të nuk kufizohet te Bayerni: edhe Arsenali dhe Paris Saint-Germaini po e ndjekin situatën e lojtarit.
Një marrëveshje pritet të jetë e vështirë, pasi shuma që raportohet se kërkohet për transferimin e Kroupit është rreth 120 milionë euro. Ai ishte lidhur edhe me Tottenhamin gjatë verës së kaluar, ndërsa Bournemouthi nuk duket i gatshëm të ndahet lehtë nga një prej talenteve më premtues të skuadrës.
Megjithëse drejtori sportiv i Bayernit, Max Eberl, deklaroi së fundmi se ishte “jashtëzakonisht i kënaqur” me skuadrën aktuale, drejtuesit bavarezë vijojnë të vlerësojnë mundësi për përforcime në të ardhmen.