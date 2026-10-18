Ivan Gvozdenovic largohet nga Elbasani, klubi pranon dorëheqjen e trajnerit

Ivan Gvozdenovic largohet nga Elbasani, klubi pranon dorëheqjen e trajnerit

Ivan Gvozdenovic nuk do ta drejtojë më skuadrën e Elbasanit. Klubi verdheblu ka bërë të ditur se ka pranuar dorëheqjen e trajnerit serb, duke i dhënë fund bashkëpunimit mes palëve.

Disfata e fundit ndaj Skënderbeut duket se ka ndikuar në vendimin e Gvozdenovic, i cili mori përgjegjësinë dhe i përcolli klubit vullnetin për ta mbyllur këtë etapë.

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Trajneri kishte rinovuar më herët kontratën me Elbasanin deri në qershor të vitit 2027-të. Megjithatë, situata ka ndryshuar dhe skuadra pritet të nisë një kapitull të ri në vijim të kampionatit.

NJOFTIMI I KLUBIT:

FALEMINDERIT, IVAN GVOZDENOVIC!

AF Elbasani njofton se Ivan Gvozdenovic ka dorëzuar detyrën e trajnerit, dorëheqje të cilën klubi e ka pranuar me respekt dhe mirëkuptim.

Gjatë kësaj periudhe kemi ndarë së bashku momente të paharrueshme, kemi festuar arritje dhe kemi lënë gjurmë të rëndësishme në historinë e klubit.

Klubi e falënderon Ivanin për profesionalizmin, përkushtimin dhe kontributin e çmuar të dhënë gjatë këtij rrugëtimi.

Edhe pse rrugët tona ndahen, historia e ndërtuar së bashku do të mbetet përgjithmonë pjesë e klubit.

Faleminderit për gjithçka, Ivan! Të urojmë suksese në të ardhmen!


Shtuar 18.10.2026 18:33

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