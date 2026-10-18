Komisioni Evropian dënon dhunën gjatë protestave në Shqipëri

Komisioni Evropian dënon dhunën gjatë protestave në Shqipëri

Komisioni Evropian ka reaguar lidhur me tensionimin e protestave në Shqipëri. Ai dënoi aktet e dhunshme në Tiranë dhe qytete të tjera, ndërsa bëri thirrje që autoritetet të veprojnë në përputhje me ligjin dhe në mënyrë proporcionale.

Në deklaratën e publikuar të dielën, më 18 tetor, institucioni kundërshtoi zjarrvëniet, sulmet ndaj institucioneve shtetërore dhe dëmtimin e pronës publike e private.

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“Dhuna nuk ka vend në një shoqëri demokratike”, theksohet në deklaratë. Komisioni nënvizoi se përgjegjësit duhet të përballen me drejtësinë përmes procedurave të rregullta ligjore.

Brukseli rikujtoi gjithashtu se liria e shprehjes dhe e tubimit janë të drejta themelore dhe vlera thelbësore evropiane, të cilat duhen respektuar dhe ushtruar në mënyrë paqësore.

Komisioni Evropian përshëndeti angazhimin e autoriteteve shqiptare për të garantuar të drejtën e qytetarëve për protestë, duke theksuar se këto liri duhet të mbrohen edhe gjatë menaxhimit të situatës.

Brukseli e lidhi mesazhin edhe me rrugën e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Sipas deklaratës, në një vend kandidat që synon anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe ka përparuar në këtë proces, pakënaqësitë duhet të trajtohen përmes dialogut konstruktiv e paqësor.


Shtuar 18.10.2026 18:27

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