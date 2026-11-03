Opozita ngre dyshime për parregullsi në Autoritetin e Konkurrencës dhe kërkon angazhimin e Prokurorisë Speciale

Mungesa e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje në Komisionin për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion pamundësoi raportimin e planifikuar të anëtarëve të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës për situatën në institucion. Deputetët opozitarë ngritën akuza për mënyrën e drejtimit të Autoritetit të Konkurrencës së Kosovës, pengimin e mandatit të dy anëtareve dhe moszhvillimin e mbledhjeve edhe pse, sipas tyre, kuorumi ekzistonte.
Gjatë diskutimeve, Burim Ramadani nga Aleanca kërkoi përfshirjen e Prokurorisë Speciale për të sqaruar çështjet e ngritura. Anëtari i komisionit e përshkroi situatën si më shumë se alarmante, duke vënë në dukje se anëtarët dhe drejtuesit e Autoritetit akuzojnë njëri-tjetrin për paligjshmëri.
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Sipas Ramadanit, edhe nëse vetëm njëra nga palët ka të drejtë, gjendja mbetet alarmante. Ai argumentoi se rruga e vetme publike, politike dhe institucionale është përballja e të dyja palëve me pretendimet e tyre, çka, siç tha, ishte synuar si javën e kaluar, ashtu edhe në mbledhjen e sotme.
Ramadani e cilësoi mungesën e deputetëve të Vetëvendosjes dhe të deputetit nga minoritetet si bojkot të mazhorancës. Ai tha se këtë javë ajo që e quajti lojë me shtetin kishte kaluar në një fazë tjetër dhe se mungesa e të gjithë shumicës ishte e pakuptueshme. Sipas tij, Vetëvendosja po i shmanget mbikëqyrjes së institucioneve me përgjegjësi serioze, ndaj kërkoi angazhim nga Prokuroria Speciale për zbardhjen e secilës situatë.
Kryetari i komisionit parlamentar, Arben Mustafa nga PDK-ja, ngriti çështjen e mosmbajtjes së asnjë mbledhjeje të Komisionit të Konkurrencës që prej majit të vitit 2025, megjithëse, sipas tij, kishte kuorum. Ai i kërkoi kryetares Binaku-Isufi të shpjegonte mbi çfarë baze ligjore u ishte penguar ushtrimi i mandatit dy anëtareve të emëruara nga Kuvendi i Kosovës.
Mustafa tha se dokumentet e pranuara nga komisioni tregojnë se dy anëtaret janë penguar për një periudhë të gjatë të ushtrojnë mandatin e tyre. Përgjegjësinë për këtë ai ia adresoi kryetares Binaku-Isufi, duke kërkuar sqarim për bazën ligjore të veprimeve të saj.
Një tjetër shqetësim i ngritur prej tij ishte moszbatimi i vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës lidhur me drejtorin e përgjithshëm. Mustafa deklaroi se drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Konkurrencës vazhdon normalisht punën, pavarësisht se ndaj tij janë ngritur dy aktakuza.
Deputeti i PDK-së, Mergim Lushtaku, kritikoi gjithashtu mungesën e shumicës parlamentare. Ai pretendoi se Autoriteti i Konkurrencës ka kaluar 40 muaj pa mbajtur mbledhje dhe se qindra tenderë kanë mbetur pa u trajtuar, mes tyre edhe tenderët e KEK-ut.
Lushtaku u shpreh se mazhoranca i ka votat dhe i mbivoton vazhdimisht vendimet. Ai tha se opozita zakonisht mund të votojë dhe të largohet nga mbledhjet e komisioneve apo nga seancat, si mënyrë për të treguar se epërsia numerike nuk përbën domosdoshmërisht argument të fituar. Në këtë rast, sipas tij, shumica nuk ka argumente për t’u përballur dhe, përveç bojkotit, po zgjedh të mbrojë veprimet që ai i cilësoi si maskarallëqe në Autoritetin e Konkurrencës.
Duke pretenduar se në këtë drejtim ka edhe ndërthurje interesash, Lushtaku tha se bëhet fjalë për një institucion shumë të rëndësishëm për Kosovën. Sipas tij, vetëm në KEK duhej të ishin shqyrtuar mbi 500 deri në 800 tenderë, ndërsa rreth 200 milionë euro vetëm në këtë ndërmarrje duhej të ishin nën kontrollin e Autoritetit për mbikëqyrjen e ndërmarrjes dhe të keqpërdorimeve të parasë publike. Ai shtoi se këto rrethana, sipas tij, tregojnë për një fshehje edhe më të madhe.
Për deputeten e LDK-së, Janina Ymeri, pasojat e mosfunksionimit të institucionit dhe të veprimeve që ajo i konsideron jolegjitime bien mbi konsumatorët. Ajo e lidhi këtë edhe me mbikëqyrjen e çmimeve, nga produktet bazë deri te derivatet e naftës.
Ymeri kujtoi se çështja e Autoritetit të Konkurrencës ishte trajtuar gjerësisht edhe në legjislaturën e kaluar. Ajo u shpreh e kënaqur që kësaj çështjeje po i vinte radha dhe se, sipas saj, tashmë po bëhej e dukshme shmangia e përballjes nga pushteti dhe anëtarët e mazhorancës.
Sipas deputetes, disa nga veprimtaritë e zhvilluara brenda Autoritetit kanë qenë jolegjitime, ndërsa mungesa e anëtarëve të Vetëvendosjes në mbledhjen e sotme po shërben si amnisti si për këto veprime, ashtu edhe për dhunën që ajo tha se kishte ndodhur në zyrat e institucionit. Ymeri theksoi se dhuna në zyra po anashkalohet përmes mospjesëmarrjes në komision dhe se dhuna nuk ndodh vetëm mbi baza gjinore.
Ajo argumentoi se amnistimi i këtyre veprimtarive dëmton konsumatorin. Ymeri akuzoi LVV-në se, megjithëse ka zhvilluar fushatë për konsumatorin, po punon sipas një plani që cenon interesat e tij, duke nisur nga produktet bazë e deri te nafta dhe produkte të tjera.