Flick miraton afrimin e mbrojtësit gjerman Finn Jeltsch te Barcelona

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka dhënë miratimin e tij për ndjekjen e qendërmbrojtësit të talentuar gjerman Finn Jeltsch, i cili po shkëlqen me Stuttgartin dhe ka ngjallur interes tek disa prej gjigantëve të futbollit evropian.
Sipas gazetës Sport, klubi katalunas po vlerëson mundësinë e transferimit të lojtarit 20-vjeçar në merkaton e verës së ardhshme, por në garë ka hyrë edhe Liverpooli, ndërsa kostoja e operacionit mund të shkojë deri në 50 milionë euro.
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Ky interesim nuk ka ardhur vetëm si sugjerim nga ana e teknikut gjerman. Sky Sport raporton se Barcelona kishte dërguar vëzhgues për ta parë nga afër mbrojtësin që në muajin shtator, gjatë ndeshjes së Stuttgartit kundër Viking Stavanger në kompeticionet evropiane.
Megjithatë, deri tani nuk është paraqitur asnjë ofertë konkrete nga ana e Barcelonës dhe as nuk është arritur ndonjë marrëveshje mes palëve të përfshira.
Flick e sheh tregun gjerman si një burim të rëndësishëm për të përforcuar ekipin e tij. Finn Jeltsch i përshtatet profilit të një mbrojtësi të ri që mund të japë kontribut direkt në ekipin e parë dhe të rritet më tej nën drejtimin e trajnerit gjerman.
Me një shtat prej 1.88 metrash, siç raporton AS, Jeltsch vlerësohet veçanërisht për aftësinë e tij për të nisur veprimet nga mbrojtja dhe për mënyrën se si e përparon topin drejt qendrës së fushës.
Performancat e tij me Stuttgartin e kanë bërë lojtarin një pjesë të rëndësishme të formacionit titullar, si dhe kanë tërhequr vëmendjen e stafit të kombëtares gjermane.
Përveç Barcelonës, edhe Interi po e monitoron nga afër ecurinë e mbrojtësit, sipas Sky Sport. Në listën e pretenduesve për shërbimet e tij përmenden gjithashtu Real Madridi dhe disa skuadra të Premier Ligës, gjë që e bën më të ndërlikuar misionin e katalunasve për ta siguruar lojtarin.
Një nga elementet kyçe të këtij operacioni pritet të jetë çmimi i kartonit. Vlerësimet e qarkulluara për Finn Jeltsch lëvizin rreth 40 milionë euro, ndërsa disa burime të tjera sugjerojnë se Stuttgarti mund të kërkojë deri në 50 milionë euro për të lënë të lirë talentin e tyre.
E njëjta shifër përmendet edhe në raportet që lidhin Liverpoolin me mbrojtësin. Megjithatë, nuk ka asnjë konfirmim se Stuttgarti ka vendosur një çmim përfundimtar apo se Barcelona ka dorëzuar ndonjë ofertë zyrtare deri më tani.
Jeltsch kaloi te Stuttgarti nga Nurembergu dhe aktualisht po zhvillon sezonin e tij të tretë me klubin. Rritja e tij dhe interesimi nga disa prej skuadrave më prestigjioze të kontinentit mund ta rrisin edhe më tej vlerën e tij nëse ai vazhdon të impresionojë me paraqitjet e tij.
Barcelona ndërkohë po analizon me kujdes gjendjen në repartin e mbrojtjes, ku dëmtimet e fundit të Jules Kounde dhe Eric Garcia, bashkë me problemet fizike të lojtarëve të tjerë të prapavijës, i kanë lënë Flickut pak alternativa në dispozicion.
Në këtë kontekst, sjellja e një qendërmbrojtësi të ri mund të kthehet në një nga objektivat kryesore të klubit gjatë afatit të ardhshëm kalimtar. Jeltsch konsiderohet një opsion me perspektivë për të ardhmen, por mbetet për t’u parë nëse Barcelona do ta kthejë interesimin në një ofertë konkrete.