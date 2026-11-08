Fermin shënon dy herë, Barcelona përmbys Atletico Madridin në derbi

Fermin shënon dy herë, Barcelona përmbys Atletico Madridin në derbi

Barcelona triumfoi 2-1 në transfertë ndaj Atletico Madridit në kampionatin spanjoll, duke siguruar një sukses të rëndësishëm dhe duke ruajtur kreun e renditjes.

Atletico Madridi e nisi takimin në mënyrën më të mirë dhe kaloi përpara në minutën e 10-të. Julian Alvarez shërbeu për Giuliano Simeonen, i cili pranë portës nuk gaboi dhe e çoi topin në rrjetë për 1-0.

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Miqtë u përpoqën të reagonin dhe e gjetën golin e barazimit në minutën e 45-të. Fermin përfitoi nga një top i mbetur në zonë dhe, me një goditje të saktë, vendosi shifrat 1-1 përpara pushimit.

Pas rifillimit, të dyja skuadrat u angazhuan për të marrë avantazhin, por ishte Barcelona që arriti të shënonte sërish.

Në minutën e 66-të, Lamine Yamal dha një asistim të bukur për Ferminin. Ky i fundit realizoi golin e dytë personal në këtë ndeshje, duke përmbysur rezultatin në 1-2.

Atletico Madridi kërkoi të barazonte në minutat e fundit, ndërsa të dy trajnerët kryen zëvendësime për të ndryshuar ritmin dhe për të freskuar ekipet.

Barcelona, megjithatë, e menaxhoi avantazhin deri në vërshëllimën përfundimtare dhe u largua me tri pikë nga një transfertë e vështirë.

Pas këtij suksesi, Barcelona kryeson La Ligën me 33 pikë, tri më shumë se Real Madridi. Atletico Madridi mbetet me 28 pikë, duke pësuar një disfatë të rëndësishme në luftën për kreun e tabelës.


Shtuar 8.11.2026 23:00

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