Egnatia me 20 lojtarë ndaj Universitatea Craiova, Dede humbet edhe Grudën, por rikuperon Bitrin

Egnatia me 20 lojtarë ndaj Universitatea Craiova, Dede humbet edhe Grudën, por rikuperon Bitrin

Për transfertën rumune kundër Universitatea Craiova, Nevil Dede do të ketë në dispozicion një grup të reduktuar në 20 lojtarë. Egnatia do ta zhvillojë nesër, në orën 21:00, takimin e saj të tretë në Conference League.

Mungesës së konfirmuar të Eljon Sotës, i cili ndodhet në Barcelonë për t’iu nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale, i shtohet edhe ajo e Ildi Grudës. Sulmuesi nuk është rikuperuar në kohë nga dëmtimi i pësuar në përballjen me Tiranën, duke ia vështirësuar Dedes përzgjedhjet për repartin e avancuar.

Të lidhura

None found

Gruda ka spikatur në arenën evropiane dhe pamundësia për ta aktivizuar i ndryshon planet trajnerit. Për sulmin, Dede mund të shqyrtojë alternativat Adjessa, Albanese, Hoxha dhe Loukili.

Nga mbrojtja, ndërkohë, vjen lajmi i rikuperimit të Eneo Bitrit, i cili është i gatshëm për t’u vënë në shërbim të trajnerit në qendër të repartit. Për të zëvendësuar Eljon Sotën, Dede do të mbështetet te Ledjo Beqja.


Shtuar 4.11.2026 12:25

Tags: , , , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane