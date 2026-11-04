Bora dhe Golden Eagle Ylli kryesojnë nga dy kategori statistikore

FBK ka bërë të ditur skuadrat kryesuese në treguesit statistikorë të Superligës së Kosovës në basketboll, tashmë që është mbyllur i pari nga katër ciklet e stinorit të rregullt.
Bora dhe Golden Eagle Ylli dallohen me nga dy kategori në të cilat mbajnë vendin e parë. Bora, e renditur e treta me 12 pikë, ka mbrojtjen më të mirë: në shtatë xhiro ka lejuar gjithsej 485 pikë, me mesatare prej vetëm 69.3 pikësh për ndeshje. Ajo udhëheq gjithashtu në kërcime, me 41.86 për takim.
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Për Golden Eagle Yllin, epërsia statistikore vjen te topat e vjedhur dhe bllokimet. Skuadra regjistron për ndeshje mesatarisht 8.29 topa të vjedhur dhe 2.86 bllokada.
Në sulm, shifrat më të larta i përkasin Rahovecit 029. Pas shtatë xhirove, kjo skuadër numëron 629 pikë të shënuara në total, apo 98.86 pikë për ndeshje.
Sa u përket asistimeve, në krye qëndron kampionia në fuqi, Trepça, me një mesatare prej 18.86 për takim. Me 12 pikë të grumbulluara, ajo zë pozitën e dytë në renditje.
Ndërkaq, tabelën pas shtatë xhirove e udhëheq Bashkimi me 13 pikë. Skuadra nga Prizreni është e vetmja që ka arritur gjashtë fitore dhe ka pësuar një humbje, por nuk kryeson në kategoritë statistikore.