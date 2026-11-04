Carragher pas suksesit në “Anfield”: Arsenali ka mbrojtjen më të mirë në botë

Carragher pas suksesit në “Anfield”: Arsenali ka mbrojtjen më të mirë në botë

Fitorja e Arsenalit përballë Liverpoolit në “Anfield” ka nxitur vlerësime të mëdha nga Jamie Carragher për skuadrën e drejtuar nga Mikel Arteta. Për ish-mbrojtësin e Liverpoolit, londinezët tashmë përfaqësojnë standardin më të lartë të lojës mbrojtëse jo vetëm në Ligën Premier, por në mbarë botën.

Këtë qëndrim Carragher e shprehu në emisionin Monday Night Football në Sky Sports, ku argumentoi se epërsia e Arsenalit në aspektin defensiv shkon përtej kampionatit anglez dhe se, sipas tij, aktualisht asnjë skuadër në botë nuk është më e mirë në këtë drejtim.

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Në analizën e aksionit që prodhoi golin vendimtar, ai i kushtoi vëmendje të veçantë rolit të Martin Odegaardit. Ndërsa Declan Rice u vlerësua për pasimin e shkëlqyer drejt Kai Havertz, Carragher e konsideroi po aq përcaktues presionin e fortë të ushtruar nga kapiteni norvegjez.

Sipas shpjegimit të tij, ndërhyrja e Odegaardit në presing kontribuoi në rifitimin e topit në gjysmëfushën e Liverpoolit. Duke i shtyrë vendasit drejt një gabimi gjatë mbajtjes së topit, ai ndihmoi në krijimin e mundësisë prej së cilës lindi goli i fitores.

Carragher e krahasoi këtë formë presioni me mënyrën se si veprojnë Fulhami dhe Brightoni. Megjithatë, në përballjen në “Anfield”, zbatimi i saj nga Arsenali bëri diferencën për sigurimin e tri pikëve.


Shtuar 4.11.2026 12:25

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