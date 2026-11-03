Deco do të ndjekë nga afër yllin e Aston Villas në “Camp Nou”, që është në radarët e Barcelonës

Deco do të ndjekë nga afër yllin e Aston Villas në “Camp Nou”, që është në radarët e Barcelonës

Johan Manzambi, mesfushori ofensiv i Aston Villas, është kthyer në një emër që po shqyrtohet nga Barcelona, pas paraqitjeve të forta që ka bërë në nisje të aventurës së tij në Ligën Premier.

Futbollisti zviceran iu bashkua klubit anglez gjatë verës, pasi Aston Villa pagoi 60 milionë euro për ta transferuar nga Freiburgu. Ai u përshtat shpejt me skuadrën e re.

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Në tetë paraqitje në të gjitha kompeticionet, 21-vjeçari ka shënuar tre gola dhe ka dhënë katër asistime.

Gazeta Diario Sport raporton se Deco, drejtori sportiv i Barcelonës, do ta ndjekë nga afër Manzambin në ndeshjen e sontme në “Camp Nou”. Skuadra katalunase pret Aston Villan në një takim të rëndësishëm të Ligës së Kampionëve.

Sezoni aktual mund të jetë vendimtar për karrierën e mesfushorit te Aston Villa, ndërsa performancat e tij kanë tërhequr vëmendjen e drejtuesve të Barcelonës.

Klubi anglez, megjithatë, nuk pritet të pranojë lehtësisht largimin e tij, pasi e konsideron Manzambin një investim afatgjatë për të ardhmen.


Shtuar 3.11.2026 14:44

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