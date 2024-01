Bota e futbollit në zi, ndahet nga jeta legjenda italiane Gigi Riva

Bota e futbollit mban zi për legjendën Gigi Riva, i cila u nda nga jeta në moshën 79-vjeçare. Ai ishte i shtruar që prej ditës së djeshme në departamentin e Kardiologjisë të spitalit Brotzu në Cagliari pas një sëmundjeje. Gjendja e tij duket se është përkeqësuar orët e fundit. Pasdite është lëshuar një buletin mjekësor ku thuhet se “pacienti është i qetë dhe gjendja e tij e përgjithshme stabile”. Presidenti i Nderit i Cagliarit, 79 vjeç, Rombo di Tuono, ishte nderuar së fundmi nga Bashkia e Cagliarit, e cila kishte vendosur të emëronte stadiumin e klubit rossoblu me të cilin ishte lidhur gjatë gjithë karrierës së tij, duke fituar edhe skudetin historik të vitit 1969. /70.

I lindur në Leggiuno, një qytet i vogël në liqenin Maggiore, në provincën e Varese, Riva e lidhi karrierën e tij si futbollist dhe jetën e tij me Cagliari dhe Sardenja. Idhulli i padiskutueshëm dhe simboli i një populli krenar, të cilit i dha kampionatin e parë dhe të vetëm të fituar nga skuadra rossoblù në vitin 1970. Riva është ende golashënuesi më i mirë në historinë e Cagliarit me 164 gola. Me kombëtaren italiane ishte kampion i Evropës në vitin 1968 në Romë dhe zëvendës kampion bote në vitin 1970 në Meksikë. Me 35 gola në 42 paraqitje ai mban rekordin e shënimit me fanellën blu. /abcnews.al