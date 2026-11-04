Seno Fishta synon rekordin e Sabianit: A do të rikthehet në “Big Brother VIP Albania”?

Seno Fishta synon rekordin e Sabianit: A do të rikthehet në “Big Brother VIP Albania”?

Seno Fishta, ish-banor i edicionit të pestë të “Big Brother VIP Albania”, foli së fundmi në emisionin “Live From Tirana” me Stenaldo Mëhillin.

Ai e përshkroi qëndrimin në shtëpi si një përvojë të jashtëzakonshme që e ka ndryshuar. Fishta tha se e vlerëson shumë atë mundësi dhe dëshiron të falënderojë, pa përjashtim, të gjithë ata që ia dhanë.

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Pasi pa një story të postuar nga Ledioni, ku njoftohej se edicioni i ri i “Big Brother VIP Albania” do të nisë së shpejti, Fishta tha me shaka se do të donte të thyente rekordin e Sabianit për hyrjet. Ai e lidhi këtë dëshirë me pëlqimin e madh që ka për përvojën dhe emisionin.

Kur moderatori e pyeti nëse e kishte vendosur të konkurronte këngëtarin, ish-banori u përgjigj duke qeshur se patjetër do të donte të thyente të paktën një rekord: atë të hyrjeve.


Shtuar 4.11.2026 14:46

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