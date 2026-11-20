Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka hapur një procedim penal pas një kallëzimi të paraqitur kundër deputetes socialiste Elisa Spiropali. Në dokumentin e kallëzimit ngrihen dyshime për disa vepra penale që kanë të bëjnë me deklarimin e pasurisë, lëvizjet financiare dhe ushtrimin e detyrave publike.
Hetimi është regjistruar për një gamë veprash penale, përfshirë deklarimin e rremë, mosdeklarimin dhe fshehjen e pasurisë, pastrimin e parave, shpërdorimin e detyrës dhe korrupsionin. Sipas burimeve, procedimi penal është regjistruar edhe në emër të bashkëshortit të Spiropalit, Salarjon Totaj, si dhe motrës së tij.
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Në total, pesë persona janë përfshirë në listën e atyre që do të verifikohen nga organi i akuzës.