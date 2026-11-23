Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në shënimin e 118-vjetorit të Kongresit të Manastirit, një ceremoni që mblodhi përfaqësues shtetërorë nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Në fjalën e tij, ai e cilësoi këtë ngjarje si një moment thelbësor për identitetin kombëtar shqiptar.
Në fillim të fjalës, Kurti përshëndeti të pranishmit, ndër ta kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, nënkryetarin e Kuvendit të Kosovës, Ardian Gola, zëvendëskryeministrin e parë dhe ministrin për Çështje Evropiane, Bekim Sali, ministrin e Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive dhe nikoqirin e mbrëmjes, Agon Ferati, si dhe ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë, Blendi Gonxhja. Ai përmendi gjithashtu kryetarët e komunave të Çairit dhe Tetovës, bashkëkryetarët e VLEN-it, Izet Mexhiti dhe Bilall Kasami, ambasadorin e Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Florian Qehaja, dhe një grup parlamentar prej rreth 25 deputetësh nga Kuvendet e të dyja vendeve. Përshëndetje të veçanta ai u drejtoi bashkatdhetarëve që kishin udhëtuar nga larg për t’u rikthyer në vendlindjen e tyre në Manastir.
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Duke rikthyer vëmendjen te data 22 nëntor 1908, Kurti kujtoi se rreth 50 delegatë, përfshirë të vetmen grua, Parashqevi Qiriazi, morën një vendim që shumica nuk e pranonte plotësisht, çka u shoqërua me debate të zjarrta. Delegatët vinin nga mjedise të ndryshme dhe shpesh kundërshtare ndërmjet tyre: kishte myslimanë, katolikë dhe ortodoksë, gegë dhe toskë, bejlerë e tregtarë, klerikë e laikë, luftëtarë e nëpunës. Ata erdhën nga katër vilajetet e asaj kohe, si dhe nga Rumania, Bullgaria, Egjipti, Italia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kryeministri vuri në dukje se shqipja gjatë historisë ishte shkruar me alfabetin latin, grek dhe arab, pra me shkrimet e tri qytetërimeve që kishin qenë në konflikt për shekuj me radhë. Në Ballkan, këto shkronja shënonin ndarje mes kishash, perandorish dhe kombesh, por në gjuhën shqipe ato kishin shërbyer për një qëllim të vetëm: që një komb të komunikonte dhe të kuptohej me veten. Kjo, sipas tij, është “mrekullia e vogël” e historisë shqiptare, ku elementët që në botë sjellin ndasi te ne shpesh prodhojnë harmoni. Dialekti nuk u bë kufi shtetëror, alfabeti nuk u bë flamur përçarjeje, por u shndërrua në tryezë bisedimi dhe faktor bashkimi. Feja gjithashtu nuk u bë kufi kombëtar, siç theksonte pak javë më vonë gazeta “Kombi” e Bostonit me fjalët “fjala shqipëtar ajo vetvetiu përmbledh të tëra fetë”.
Kurti sqaroi se Kongresi nuk arriti të zgjidhte gjithçka: komisioni prej 11 vetash i kryesuar nga Gjergj Fishta nuk caktoi një alfabet të vetëm, por pranoi dy — atë të Stambollit dhe një ABC thjesht latine. Ky hap u quajt nga vetë Kongresi kthim prapa, por ai doli të ishte më largpamësi në historinë tonë, pasi delegatët zgjodhën të mos largoheshin pa një vendim edhe pse askush nuk fitoi plotësisht. Dhjetë vjet më vonë, jeta vetë e përfundoi punën dhe ABC-ja latine e Kongresit, e mbështetur në atë të Klubit “Bashkimi” të Shkodrës, u bë alfabeti i të gjithë shqiptarëve.
Ai shtoi se Kongresi nuk ishte vetëm gjuhësor, sepse aty u formuluan edhe kërkesat politike për njohjen e kombësisë dhe të gjuhës shqipe. Katër vjet më vonë, në Vlorë u shpall Pavarësia, duke dëshmuar se “vërtet shkronjat dhe shteti ecën bashkë”.
Më tej, kryeministri shtroi pyetjen që mbetet edhe sot: si të vendosim bashkë kur nuk mendojmë krejt njësoj? Ai kujtoi se shqiptarët jetojnë në disa shtete dhe kanë një diasporë që shtrihet nga Dallasi në Melburn, dhe se dallimet partiake, krahinore, brezash dhe interesash janë të natyrshme në çdo shoqëri të lirë. Rreziku, sipas tij, nuk qëndron te dallimet, por te bindja se marrëveshja është dobësi dhe kompromisi tradhti.
Ai vlerësoi se atdhetarët e vitit 1908 lanë një mësim të thjeshtë: marrëveshja nuk kërkon zhdukjen e të gjitha dallimeve, por vendosjen mbi to të diçkaje më të madhe se secili veçmas. Për ta, kjo ishte Gjuha Shqipe, thelbi i qenies kombëtare. Ata kishin më pak liri se ne dhe më shumë arsye për t’u përçarë, megjithatë u ulën në një tryezë dhe dolën me një vendim. Prandaj, theksoi Kurti, ia vlen të pyesim veten nëse ne, me lirinë që gëzojmë, kemi të drejtë të bëjmë më pak se ata.
Duke folur për sfidat e kohës, Kurti u ndal te zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, përfshirë robotikën dhe inteligjencën artificiale, që ka sjellë shumë fjalë dhe shprehje të reja në bisedat tona. Ai nënvizoi se është detyrë e akademive, universiteteve, ministrive të arsimit dhe instituteve të gjuhës të bëjnë përkthime e shqipërime të duhura e të përshtatshme; përndryshe, fjalët e huaja do të depërtojnë gjithnjë e më shumë si citate në diskursin shoqëror dhe publik, në dëm të shqipes.
Ai përfundoi duke thënë se shqiptarët i kanë borxh gjuhës së tyre, sepse mbrojtja më e mirë dhe më e suksesshme e gjuhës shqipe është pikërisht zgjerimi dhe përparimi i saj me fjalë e shprehje të reja për kohët e shpejta të shekullit XXI. Duke menduar se çfarë do të mendonin Rilindasit sot dhe duke qëndruar e punuar bashkë, sigurisht që do t’ia dalim. E ardhmja jonë është e shkruar në gjuhën e bukur shqipe, tha Kurti, duke e mbyllur me urimin “Lavdi atdhetarëve të Manastirit e gëzuar 118-vjetori i Kongresit!”.