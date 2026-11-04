Aktori që jeton i pastrehë me qenin e tij përballet në gjykatë me motrën për pasurinë 1.2 milionë paund të së ëmës

Një konflikt i hidhur familjar ka përfunduar në sallat e gjykatës në Mbretërinë e Bashkuar, teksa një aktor kërkon të marrë një pjesë nga trashëgimia e nënës së tij, e cila u nda nga jeta në vitin 2024 në moshën 88-vjeçare.
Në qendër të çështjes është Robert Rajhpaul, i cili konteston testamentin e fundit të së ëmës, Milda Rajhpaul. Ai pretendon se e motra, Precious, e detyroi nënën e tyre të ndryshonte dokumentin, duke e lënë atë jashtë ndarjes së pasurisë.
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Vlera e përgjithshme e trashëgimisë llogaritet deri në 1.2 milionë paund, ndërsa pjesa më e madhe e saj përbëhet nga një pronë në Londrën perëndimore që vlerësohet rreth 900 mijë paund. Sipas testamentit të hartuar në gusht 2023, vetëm një vit përpara se Milda të ndërronte jetë, e gjithë pasuria i kaloi Precious-it, e cila ishte kujdesur për të ëmën në vitet e fundit.
Roberti pretendon se motra e tij e mbajti nënën të izoluar nga familja dhe i ndërpreu lidhjet me të afërmit e tjerë. Gjatë seancës në Gjykatën e Qarkut të Londrës Qendrore, ai u paraqit pa avokat dhe tregoi se ndodhet në një gjendje të rëndë financiare, duke jetuar në një strehë të përkohshme për të pastrehët bashkë me qenin e tij, Twinkle. Sipas tij, motra ndryshoi bravat e banesës së nënës dhe pengoi çdo vizitë nga anëtarët e tjerë të familjes.
“Precious ndryshoi bravat dhe nuk la asnjë pjesëtar të familjes ta shihte nënën time. Ajo e shkëputi edhe telefonin, sepse e dinte që nëna po përpiqej të kalonte një pjesë të pronës në emrin tim,” u shpreh ai në gjykatë.
Roberti vë në dyshim vlefshmërinë e testamentit të vitit 2023, duke argumentuar se e ëma nuk kishte kapacitetin e duhur mendor për të vendosur në atë mënyrë, se nuk ishte plotësisht e ndërgjegjshme për përmbajtjen e dokumentit dhe se ai ishte përgatitur nën ndikim të pandershëm. Ai ngre gjithashtu pretendime për ceremoninë funebre, duke akuzuar të motrën se organizoi djegien e trupit të nënës, ndonëse ajo kishte shprehur dëshirën për t’u varrosur sipas ritit të krishterë pranë bashkëshortit të saj.
Përveç çështjes së testamentit, vëllai dhe motra janë përplasur edhe për shumën e parave që e ëma kishte në llogaritë bankare. Të dy pranojnë se prona familjare vlen rreth 900 mijë paund, por kanë versione të ndryshme për kursimet. Precious thotë se nëna la vetëm 16,530 paund në para, ndërsa Roberti këmbëngul se shifra e vërtetë arrinte në 315 mijë paund.
Aktori ka paraqitur gjithashtu një kërkesë bazuar në ligjin britanik të trashëgimisë të vitit 1975, duke pohuar se varej financiarisht nga e ëma dhe se kishte të drejtë për një mbështetje të arsyeshme nga pasuria e saj. Nga ana tjetër, Precious i ka mohuar akuzat e të vëllait dhe mbron vlefshmërinë e testamentit. Ajo ka ngritur edhe një kundërpadi për të siguruar njohjen ligjore të dokumentit.
Avokatja e saj, Nicola Phillipson, u shpreh se pretendimet e Robertit nuk mbështeten në prova të mjaftueshme dhe se ai nuk ka sjellë asnjë dokument mjekësor apo material të hollësishëm për të argumentuar akuzat.
Rruga e Robertit drejt skenës kishte nisur qysh në fëmijëri. Aktorja Hattie Jacques, e njohur nga filmat britanikë “Carry On”, kishte ndjekur një shfaqje shkollore të Krishtlindjeve ku ai luante rolin e njërit prej tre dijetarëve. Më pas, ai u arsimua në akademinë prestigjioze RADA dhe në Actors Studio në Pinewood, ku fitoi kualifikime edhe në luftën skenike, përdorimin e armëve dhe kalërim. Megjithatë, jeta e tij sot është shumë larg botës së teatrit dhe kinemasë, pasi ai thotë se po përballet me vështirësi të mëdha financiare dhe kërkon që gjykata t’i njohë të drejtën për një pjesë nga pasuria e nënës.
Gjykatësi Nigel Gerald e shtyu seancën për t’i dhënë Robertit kohë që të sigurojë një avokat dhe të formulojë siç duhet pretendimet e tij, përpara se të merret një vendim nëse çështja do të kalojë në gjykim të plotë.
Ai e paralajmëroi se akuzat e ngritura janë shumë të rënda dhe se procesi mund të sjellë shpenzime të larta. Gjithashtu shtoi se, në mungesë të provave bindëse, padia mund të rrëzohet. Për momentin, lufta për pasurinë prej 1.2 milionë paundësh mbetet e pazgjidhur dhe përplasja mes dy fëmijëve të Mildës pritet të vazhdojë në gjykatë.